Громадянин Росії отримає персональну виборчу дільницю в Північній Кореї

Щоб проголосувати, Володимиру Лі доведеться проїхати через усю Північну Корею

Представники російського посольства в Північній Кореї розповіли, що 18 березня організують виборчу дільницю для «єдиного російського громадянина, який постійно проживає в КНДР» — Володимира Лі. Про це повідомляє видання TJournal. Вонсан, де мешкає Лі, розташований на східному узбережжі корейського півострова, а



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Ілюстративне фото з відкритих джерел

Щоб проголосувати, Володимиру Лі доведеться проїхати через усю Північну Корею

Представники російського посольства в Північній Кореї розповіли, що 18 березня організують виборчу дільницю для «єдиного російського громадянина, який постійно проживає в КНДР» — Володимира Лі. Про це повідомляє видання TJournal.

Вонсан, де мешкає Лі, розташований на східному узбережжі корейського півострова, а російська дипломатична місія — в Пхеньяні, неподалік від західного узбережжя. Щоб проголосувати, Володимиру Лі доведеться проїхати через усю Північну Корею (трохи більше 200 кілометрів).

Раніше повідомлялося, що голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликав кримчан бойкотувати вибори президента Росії, які мають пройти 18 березня цього року на окупованому півострові.