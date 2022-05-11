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    Група агресивних росіян напала в Іспанії на українця (відео)

    Українця оточили, демонструючи Z-символіку рашистів та скандуючи щось іспанською - Група агресивних росіян напала в Іспанії на українця (відео)
    Українця оточили, демонструючи Z-символіку рашистів та скандуючи щось іспанською
    Скріншот з відео

    Росіяни напали в Іспанії на громадянина України, коли той закликав зупинити війну

    В Іспанії агресивні росіяни напали на чоловіка з українським прапором, який закликав зупинити війну. Про це повідомила користувачка Instagram з нікнеймом irenaa_sem.

    Українець вийшов на одиничну акцію поблизу одного з торговельних центрів в Іспанії. Він приніс із собою український прапор з надписом «Stop war».

    Однак до чоловіка одразу підбігли двоє чоловіків. Вони намагалися вирвати прапор з його рук. Позаду стояли ще кілька осіб. Коли це не вдалося, українця оточили, демонструючи Z-символіку рашистів та скандуючи щось іспанською.

    Авторка відео зазначає, що нападники – росіяни. Ймовірно, це російські мігранти, адже вони вільно розмовляють іспанською.

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    Публикация от (@irenaa_sem)

    Зазначимо, що росіяни в Європі часто нападають на українців. Так, 9 травня в Берліні росіяни напали на українську журналістку Наталію Мосейчук та знімальну групу «1+1», які фільмували сюжет про порушення під час заходів.

    Нагадаємо, що минулого тижня громадяни Росії розтрощили усі автівки з українськими номерами, які були припарковані біля лайнера у порту міста Роттердам (Нідерланди). Саме цим лайнером і вдалося евакуювати жінок та дітей з Маріуполя, який ледь не цілодобово трощать рашисти.

    Теги: росія окупанти війна прапор Іспанія напад Україна окупація #stoprussia
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    Група агресивних росіян напала в Іспанії на українця (відео)