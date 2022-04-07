Москва офіційно звинуватила Україну в ракетному обстрілі Бєлгорода

На військових складах під Бєлгородом сталась детонація снарядів

Росія порушила кримінальну справу «стосовно невстановлених військовослужбовців Збройних сил України»

Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу за фактом обстрілу українськими військовими території Бєлгородської області ракетами «Точка-У» наприкінці березня. Про це повідомляє у четвер телеграм-канал Слідчого комітету РФ (СКР), пише «Інтерфакс-Україна».

За інформацією СКР, справу порушено «стосовно невстановлених військовослужбовців Збройних сил України»… «у зв'язку з обстрілами українськими військовослужбовцями на території Бєлгородської області РФ», коли 29 березня близько 20:00 українські військовослужбовці, застосувавши тактичний ракетний комплекс «Точка-У», «здійснили з території Харківської області у напрямку Бєлгородської області щонайменше три пуски ракет», нібито «споряджених касетними елементами ураження».

Слідчий комітет повідомляє, що в результаті вісім громадян РФ отримали поранення (кожному з постраждалих «завдано тяжкої шкоди здоров'ю»), пошкоджено 21 одиницю техніки, «внаслідок пожежі і подальших вибухів зруйновано склад, розгорнутий у місці тимчасової дислокації військової частини».

Нагадаємо, увечері 29 березня у Бєлгородській області пролунали вибухи. Згідно з інформацією із соцмереж, інцидент стався на території Бєлгорода та Бєлгородського району, зокрема, в селі Красний Октябрь.

За даними Генштабу ЗСУ, вибухи сталися через самовільну детонацію боєприпасів, які перевозили з порушенням вимог транспортування.

Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомила, що Росія готує нові провокації у своєму Бєлгороді та продовжує звинувачувати в усьому Україну.