Москва офіційно звинуватила Україну в ракетному обстрілі Бєлгорода
Росія порушила кримінальну справу «стосовно невстановлених військовослужбовців Збройних сил України»
Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу за фактом обстрілу українськими військовими території Бєлгородської області ракетами «Точка-У» наприкінці березня. Про це повідомляє у четвер телеграм-канал Слідчого комітету РФ (СКР), пише «Інтерфакс-Україна».
За інформацією СКР, справу порушено «стосовно невстановлених військовослужбовців Збройних сил України»… «у зв'язку з обстрілами українськими військовослужбовцями на території Бєлгородської області РФ», коли 29 березня близько 20:00 українські військовослужбовці, застосувавши тактичний ракетний комплекс «Точка-У», «здійснили з території Харківської області у напрямку Бєлгородської області щонайменше три пуски ракет», нібито «споряджених касетними елементами ураження».
Слідчий комітет повідомляє, що в результаті вісім громадян РФ отримали поранення (кожному з постраждалих «завдано тяжкої шкоди здоров'ю»), пошкоджено 21 одиницю техніки, «внаслідок пожежі і подальших вибухів зруйновано склад, розгорнутий у місці тимчасової дислокації військової частини».
Нагадаємо, увечері 29 березня у Бєлгородській області пролунали вибухи. Згідно з інформацією із соцмереж, інцидент стався на території Бєлгорода та Бєлгородського району, зокрема, в селі Красний Октябрь.
За даними Генштабу ЗСУ, вибухи сталися через самовільну детонацію боєприпасів, які перевозили з порушенням вимог транспортування.
Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомила, що Росія готує нові провокації у своєму Бєлгороді та продовжує звинувачувати в усьому Україну.