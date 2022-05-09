Росіяни у Берліні напали на журналістку Мосейчук і знімальну групу «1+1»

Під час нападу на журналістів німецькі правоохоронці були поруч і не змогли цьому запобігти

На знімальну групу українського телеканалу напали прямо у центрі Берліна

У столиці Німеччини Берліні росіяни напали на українську журналістку Наталію Мосейчук та знімальну групу «1+1», які фільмували сюжет про порушення під час заходів 9 травня. Це сталося у Трептов-парку, де розташований меморіал загиблим у Другій світовій радянським солдатам. Про це розповів громадський активіст Олександр Снідалов із посиланням на журналістку ТСН Наталію Фібріґ.

За його словами, під час нападу на журналістів німецькі правоохоронці були поруч і не змогли цьому запобігти.

«Бездіяльність берлінської поліції перейшла усі межі. Щойно в Трептов-парку рашисти напали на українську знімальну групу «1+1», яка фільмували сюжет про порушення під час заходів 9 травня», – зазначив Снідалов.

Пізніше активіст показав також, який подарунок рашистам залишили українські активісти на меморіалі в Трептов-парку.

«Нехай, покладаючи квіти, замисляться над тим, що фашисти сьогодні саме вони», – вказав він у дописі.

Сама Наталія Мосейчук інцидент ще не прокоментувала. На її сторінці у Facebook за годину після інформації про напад з'явився допис, у якому вона розповіла, як провела 8 травня у Берліні – поклала квіти до пам’ятника радянському солдату в Трептов-парку, зустрілася з послом України в Німеччині Андрієм Мельником, співачкою Тіною Кароль та навіть заспівала разом з нею гімн України так, щоб росіяни, які також були там присутні, почули.

«Спонтанно організувалися і разом з народною артисткою заспівали гімн. Та так, щоб чули вороги! Ті були недалеко. Через дорогу. Блєяли щось про нацизм в угарі і передчутті переможних 100 грамів, в їхньому випадку кількох літрів горілки. Ми були щиріші, голосніші, переконливіші. Ми були людьми!» – написала Мосейчук.

Нагадаємо, днями громадяни Росії розтрощили усі автівки з українськими номерами, які були припарковані біля лайнера у порту міста Роттердам (Нідерланди). Саме цим лайнером і вдалося евакуювати жінок та дітей з Маріуполя, який ледь не цілодобово трощать рашисти.