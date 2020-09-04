Вибух у столиці Грузії: одна людина загинула, ще троє отримали поранення



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Кисневий балон, за попередніми даними, вибухнув під час монтажу спліт-системи.

Причиною вибуху став кисневий балон.

У Тбілісі сьогодні, 4 вересня, пролунав вибух, внаслідок якого одна людина загинула, ще троє осіб отримали поранення. Про це повідомляє місцеве видання News Georgia.

Зазначається, що причиною вибуху став кисневий балон.

«У клубі Dejavu на вулиці Костава проводилися ремонтні роботи. Кисневий балон, за попередніми даними, вибухнув під час монтажу спліт-системи. Вибуховою хвилею у сусідніх будинках повибивало вікна, а уламки розлетілися на десятки метрів, пошкодивши декілька автомобілів», - йдеться у повідомленні.

Видання інформує, що серед постраждалих двоє робітників, які робили ремонт, а також менеджер закладу.

У зв'язку з подією правоохоронці почали розслідування за ч. 2 ст. 240 Кримінального кодексу Грузії - порушення правил безпеки, що спричинило загибель людини.

Як повідомлялося, сьогодні вдень, 4 вересня, поблизу Філармонії у Тбілісі пролунав потужний вибух. Місцеві ЗМІ поширили інформацію про постраждалих від вибуху, але жодних деталей не надали. На місце події прибули рятувальники та поліція.