SkyUp з 1 липня відновить авіарейси до Грузії та Албанії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В авіакомпанії попередили, що повернення коштів за невикористаний авіаквиток здійснюватиметься згідно з тарифом, але може тривати до півроку

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines планує відновити міжнародні рейси з 1 липня польотами до Грузії та Албанії.

Про це повідомляється на сайті авіакомпанії.

«Міжнародні рейси планується розпочати 1 липня польотами до Грузії та Албанії, а з 15 липня — і до інших країн, передбачених розкладом ще до запровадження карантину, якщо скасування заборони на в’їзд до них відбуватиметься згідно з попередніми домовленостями між країнами», - йдеться у повідомленні.

SkyUp закликає подорожувальників бути уважними через пандемію коронавірусу, оскільки відкриття неба ще не означає зняття всіх обмежень на подорожі.

«Під час планування мандрівки, до придбання квитка на рейси авіакомпанії SkyUp, рекомендуємо пасажирам ознайомитися з вимогами в’їзду до країни призначення, з правилами повернення з тієї чи іншої країни до України, а також переконатися у наявності всіх необхідних дозвільних документів для здійснення подорожі», - зауважують в авіакомпанії.

У SkyUp попереджають, що якщо пасажир придбає авіаквиток в країну, правила в’їзду до якої не може виконати, повернення коштів за невикористаний авіаквиток здійснюватиметься згідно з тарифом, але може тривати до півроку.

Нагадаємо, що МЗС запустило інтерактивну карту з правилами виїзду за кордон.

Із 15 червня українці зможуть літати без обмежень на кордоні до Албанії та США, з дотриманням карантину 14 днів - до Великої Британії, без обмежень на кордоні та тестуванням після прибуття - до Туреччини. Також з 27 червня громадяни України зможуть літати до Тунісу з тестуванням після прибуття. А такі країни, як Кіпр, Чорногорія, Грузія, Греція будуть розглядати можливість відкриття кордонів після покращення епідемічної ситуації в Україні з 1 липня.