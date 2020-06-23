Україна потрапила до списку країн «червоної зони»



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Україна потрапила до «червоної зони», оскільки показник захворювання на Covid-19 складає більше 40 випадків на 100 000 населення за добу

Країна, яка входить до «червоної зони» не відповідає критеріям захворюваності на коронавірус для активного відновлення міжнародного авіасполучення - Держагентство

Україна станом на початок тижня потрапила до списку країн «червоної зони». Про це йдеться на сторінці Державного агентства розвитку туризму України у Facebook.

У Держагентстві інформують, що країна, яка входить до «червоної зони» не відповідає критеріям захворюваності на коронавірус для активного відновлення міжнародного авіасполучення.

Зазначається, що Міністерство охорони здоров'я оновило список країн «зеленої» і «червоної зони» станом на 22 червня

«Україна потрапила до «червоної зони», оскільки показник захворювання на Covid-19 складає більше 40 випадків на 100 000 населення за добу», - йдеться в повідомленні.

При цьому популярні серед українців такі країни як Польща, Єгипет, Туреччина, Болгарія поки залишаються в «зеленій зоні».

У Держагентстві наголосили, що Євросоюз також рекомендував розглядати критерій не більше 40 активних випадків на 100 тис. населення як умову відкриття кордонів для громадян третіх країн з 1 липня.

До відома, уряд продовжив карантин до 31 липня.

Коронавірус в Україні

Всього 38074

Хворіють 20083

Одужали 16956

Померли 1035

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Як повідомлялося, в Україні станом на 23 червня кількість інфікованих коронавірусом зросла до 38 074 осіб. За минулу добу було виявлено 833 випадки зараження. Крім того, минулої доби від коронавірусу померло 23 пацієнти.

Найбільша кількість нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19 зафіксована у Львівській, Закарпатській та Рівненській областях.

Ще минулого тижня зростання числа хворих Covid-19 в Україні перевело країну з «зеленої» до «червоної» зони, в якій показник захворюваності перевищує 40 активних випадків на 100 тис. населення.