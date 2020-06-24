Україна і Туреччина частково відновлять авіасполучення



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Відновлення авіасполучення дасть поштовх для відновлення туристичної галузі - президент

З 1 липня деякі авіарейси між Туреччиною та Україною будуть відновлені - Зеленський

Україна і Туреччина з 1 липня відновлюють деякі авіарейси. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Twitter.

«З 1 липня деякі авіарейси між Туреччиною та Україною будуть відновлені. Згоден з Реджепом Таїпом Ердоганом, що це дасть поштовх для відновлення туристичної галузі», - зазначив президент.

Зеленський також подякував Туреччині за гуманітарну допомогу.

Нагадаємо, найбільша турецька авіакомпанія Turkish Airlines включила три українських міста у розклад польотів з 1 липня.

Згідно з розкладом, планується десять рейсів на тиждень зі Стамбула до Києва, сім - в Одесу п'ять у Львів. Проте рейси до Харкова, Запоріжжя і Херсон поки не оголошені.

Як зазначає спеціалізоване видання avianews.com, зараз Туреччина дозволяє в'їзд іноземців в країну, однак на кордоні проводиться медичний контроль пасажирів з можливим тестуванням на коронавірус. Пасажирам також слід враховувати можливість зміни нового графіка. Наприклад, початковий список міжнародних рейсів Turkish Airlines, опублікований 12 червня, змінювався кілька разів. З нього виключалися одні міста і додавалися інші.

До відома, Туреччина назвала дату, коли почне приймати українців без самоізоляції і тестування.

Як повідомлялося, українці зможуть полетіти у Туреччину раніше росіян.

Нагадаємо також, що у Чорногорії, «що поборола коронавірус», зафіксували новий випадок Covid-19.