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    Економіка та фінанси

    Україна і Туреччина частково відновлять авіасполучення

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    Відновлення авіасполучення&nbsp;дасть поштовх для відновлення туристичної галузі - президент - Україна і Туреччина частково відновлять авіасполучення
    Відновлення авіасполучення дасть поштовх для відновлення туристичної галузі - президент

    З 1 липня деякі авіарейси між Туреччиною та Україною будуть відновлені - Зеленський

    Україна і Туреччина з 1 липня відновлюють деякі авіарейси. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Twitter.

    «З 1 липня деякі авіарейси між Туреччиною та Україною будуть відновлені. Згоден з Реджепом Таїпом Ердоганом, що це дасть поштовх для відновлення туристичної галузі», - зазначив президент.

    Зеленський також подякував Туреччині за гуманітарну допомогу.

    Нагадаємо, найбільша турецька авіакомпанія Turkish Airlines включила три українських міста у розклад польотів з 1 липня. 

    Згідно з розкладом, планується десять рейсів на тиждень зі Стамбула до Києва, сім - в Одесу п'ять у Львів. Проте рейси до Харкова, Запоріжжя і Херсон поки не оголошені.

    Як зазначає спеціалізоване видання avianews.com, зараз Туреччина дозволяє в'їзд іноземців в країну, однак на кордоні проводиться медичний контроль пасажирів з можливим тестуванням на коронавірус. Пасажирам також слід враховувати можливість зміни нового графіка. Наприклад, початковий список міжнародних рейсів Turkish Airlines, опублікований 12 червня, змінювався кілька разів. З нього виключалися одні міста і додавалися інші.

    До відома, Туреччина назвала дату, коли почне приймати українців без самоізоляції і тестування.

    Як повідомлялося, українці зможуть полетіти у Туреччину раніше росіян.

    Нагадаємо також, що у Чорногорії, «що поборола коронавірус», зафіксували новий випадок Covid-19.

     Читайте також: 

    Туреччина Запоріжжя українці авіаперевезення Володимир Зеленський Україна Херсон президент коронавірус
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