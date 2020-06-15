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    У світі

    Грузія відсьогодні відновила залізничне сполучення

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    Грузинська залізниця заявляє, що компанія готова забезпечити безпечне перевезення пасажирів - Грузія відсьогодні відновила залізничне сполучення
    Грузинська залізниця заявляє, що компанія готова забезпечити безпечне перевезення пасажирів

    На входах до вагонів пасажири проходять термоскрінінг, дезобар’єр та повинні обробляти руки дезинфікуючим розчином

    Грузія з 15 червня відновилося залізничне сполучення, що було зупинене через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє видання Новости Грузии

    Грузинська залізниця заявляє, що компанія готова забезпечити безпечне перевезення пасажирів і виконання регуляцій, встановлених міністерством охорони здоров'я.

    Представники Міністерства охорони здоров'я вже оглянули вагони поїздів і заявили, що залізниця ретельно дотримується всіх правил карантину і готова відновити перевезення пасажирів.

    Зазначається, що на входах до вагонів пасажири проходять термоскрінінг, дезобар’єр та повинні обробляти руки дезинфікуючим розчином. Диспенсери для рук встановлені у всіх вагонах. Діють вимоги соціального дистанціювання та носіння масок.

    Як повідомлялося, з 29 травня в Грузії відновили роботу всі види муніципального транспорту, в тому числі метро.

    12 червня парламент Грузії зробив масковий режим обов’язковим, за порушення – штрафи.

    До відома, у Грузії будуть штрафувати за весілля і поминки під час пандемії.

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