Грузія відсьогодні відновила залізничне сполучення
На входах до вагонів пасажири проходять термоскрінінг, дезобар’єр та повинні обробляти руки дезинфікуючим розчином
Грузія з 15 червня відновилося залізничне сполучення, що було зупинене через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє видання Новости Грузии.
Грузинська залізниця заявляє, що компанія готова забезпечити безпечне перевезення пасажирів і виконання регуляцій, встановлених міністерством охорони здоров'я.
Представники Міністерства охорони здоров'я вже оглянули вагони поїздів і заявили, що залізниця ретельно дотримується всіх правил карантину і готова відновити перевезення пасажирів.
Зазначається, що на входах до вагонів пасажири проходять термоскрінінг, дезобар’єр та повинні обробляти руки дезинфікуючим розчином. Диспенсери для рук встановлені у всіх вагонах. Діють вимоги соціального дистанціювання та носіння масок.
Як повідомлялося, з 29 травня в Грузії відновили роботу всі види муніципального транспорту, в тому числі метро.
12 червня парламент Грузії зробив масковий режим обов’язковим, за порушення – штрафи.
До відома, у Грузії будуть штрафувати за весілля і поминки під час пандемії.