Хакери з Росії зупинили заводи світового лідера з виробництва м'яса JBS

Це може призвести до зростання цін на м'ясо

У вівторок, 1 червня, всі заводи однієї з найбільших у світі м'ясопереробних компаній JBS призупинили роботу внаслідок кібератаки. Про це повідомляє The Associated Press.

Зазначається, що хакери застосували програму-здирник щодо серверів, які підтримують операції JBS в Північній Америці і Австралії. Водночас сервери резервного копіювання не постраждали.

Компанія, яка нараховує понад 150 тисяч співробітників по всьому світу, очікує, що «переважна більшість» підприємств відновить роботу від середи, 2 липня.

«З огляду на прогрес, якого досягли за останні 24 години наші професіонали в сфері IT і команди наших фабрик, переважна більшість наших фабрик по виробництву яловичини, свинини, птиці та готових продуктів будуть в робочому стані», - пообіцяли в JBS.

Експерти вказують, що призупинення роботи заводів цієї компанії може призвести до зростання цін на м'ясо.

Як пише Вloomberg, до кібератаки причетна пов'язана з Росією хакерська група REvil, також відома як Sodinokibi.

За попередніми даними, американська адміністрація контактувала з російським урядом щодо цього питання.

Тим часом, національний центр кібербезпеки і поліція Ірландії вважають, що за кібератакою проти ірландської служби охорони здоров’я стоїть «організоване злочинне угруповання, відоме як Wizard Spider, що базується в Росії, у Санкт-Петербурзі і його околицях».