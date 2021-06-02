Експерти назвали найпопулярніший iPhone

Станом на перший квартал 2021 року iPhone 11 був названий найпопулярнішим смартфоном Apple

Базовий флагман iPhone 11 виявився найпопулярнішим смартфоном Apple в світі. Відповідні дані дослідницької компанії Counterpoint Research були опубліковані на сайті організації.

Для оцінки затребуваності моделей iPhone експерти покладалися не на поставки або продажу, а на дані встановленої бази пристроїв. За словами фахівців, ця інформація дає фактичну кількість девайсів, що знаходяться в обігу.

Станом на перший квартал 2021 року iPhone 11 був названий найпопулярнішим смартфоном Apple. На другому і третьому місцях розташувалися iPhone XR і iPhone 8 відповідно. Замикають топ-5 iPhone 7 і представлений минулої осені iPhone 12.

Також в агентстві з'ясували затребуваність продуктових лінійок смартфонів Apple. За даними перших трьох місяців року, лідирує серія iPhone 11, на яку припадає частка у 25 відсотків. На другому місці розташовується лінійка iPhone 12 з часткою 16 відсотків.

Для порівняння, в першому кварталі 2020 року частка актуальної тоді серії iPhone 11 становила 15 відсотків, а частка лінійки iPhone Xs / XR - 21 відсоток.

Аналітики відзначили, що апарати актуальної серії продаються краще, ніж девайси лінійки iPhone 11, навіть не дивлячись на те, що реліз iPhone 12 затримався на місяць.

Статистика показала співвідношення топових моделей (з постфіксом Pro або Max в назві) і базових пристроїв (iPhone 11, 12 і 12 mini). З'ясувалося, що на початку 2020 року на преміальні гаджети доводилося 44 відсотка, тоді як через рік частка топових апаратів зросла. Виявилося, що на iPhone 12 Pro і 12 Pro Max припала частка в 54 відсотки.

До слова, American Customer Satisfaction Index (ACSI) – американська організація, що займається дослідженням споживчих ринків – оцінила ступінь задоволеності користувачів смартфонів в США.

Дослідження показало: американські користувачі більше задоволені смартфонами від Samsung ніж від вітчизняної Apple.

Перша п’ятірка апаратів, що заслужили найкращі відгуки, включає тільки моделі Samsung, причому перше місце займають відразу три моделі:

Galaxy Note10+;

Galaxy S10+;

Galaxy S20+.

Кожна з цих моделей набрала максимальний результат – 85 балів зі 100 можливих.