В Конгресі США вимагають відновити санкції проти «Північного потоку-2»

Конгресмени наполягають, що «жорсткі і однозначні публічні заяви (Держдепу щодо Північного потоку-2 – ред) потрібно поєднувати з жорсткими і однозначними діями»

Головний республіканець Комітету у закордонних справах Палати представників Майкл Маккол, а також 20 його однопартійців закликали уряд США скасувати обмеження на санкції проти компанії Nord Stream 2 AG, відповідальної за будівництво газопроводу. Відповідний лист-звернення члени Конгресу направили голові Держдепартаменту США Ентоні Блінкену.

«Обгрунтування, надане Конгресом про скасування санкцій (проти компанії Nord Stream 2 AG і її гендиректора Маттіаса Варніга – ред), вельми проблематичне … Ми вимагаємо, щоб ви негайно усунули ці непродумані виключення і застосували обов’язкові повноваження, ухвалені Конгресом», – йдеться в документі.

Як пояснюють конгресмени, твердження Держдепу, що введення таких санкцій «негативно вплинуло б на відносини США з Німеччиною, ЄС і іншими європейськими союзниками і партнерами» повністю не відповідає позиції країн Центральної та Східної Європи, включно з Україною.

Саме ці союзники і партнери мають найбільші проблеми з безпекою та економікою, що пов’язані з Північним потоком-2, відзначають законодавці.

«Завершення будівництва газопроводу тільки розширить можливості Кремля, щоб поширити свою дестабілізуючу поведінку на Європу і наповнити казну Путіна для фінансування майбутньої агресії», – йдеться в документі.

Конгресмени наполягають, що «жорсткі і однозначні публічні заяви (Держдепу щодо Північного потоку-2 – ред) потрібно поєднувати з жорсткими і однозначними діями».

«Чим довше адміністрація Байдена буде тягнути, тим більше буде посилювати зловмисний вплив Путіна по всій Європі», – підкреслили республіканці.

Зазначимо, раніше президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Frankfurter Allgemeine Zeitung заявив, що «Північний потік-2» є «козирною ставкою» для Росії.

«Реально у них на руках флеш-рояль, який ще й частково підтримує Європа», – зазначив Зеленський і додав, що Москва точно відмовиться від транзиту газу по українській території після запуску нової труби.

Як відомо, на днях будівництво «Північного потоку-2» відновилося у водах Німеччини.

Нагадаємо, що депутати Верховної Ради проголосували за проєкт постанови №5520 про звернення до Конгресу США, в якому вони просять запровадити санкції проти газопроводу «Північний потік – 2».

Згодом стало відомо, що адміністрація президента США Джо Байдена планує зняти санкції з оператора російського газопроводу Nord Stream 2 Ag та його виконавчого директора Маттіаса Варінга.

Сам Байден пояснив свій вчинок тим, що введення обмежувальних заходів проти газопроводу «Північний потік – 2», який уже практично добудований, буде контрпродуктивним для відносин США з Європою.

При цьому 14 республіканців у Сенаті США називають хибною стратегію президента Джо Байдена щодо газопроводу «Північний потік – 2» та закликають його негайно зупинити цей проєкт.

Вибори до Бундестагу відбудуться у Німеччині 26 вересня. Віднедавна лідером перегонів стали «Зелені», які виснули одну з двох співлідерів партії Анналену Бербок кандидатом у канцлери.

Відомо, що Бербок не схвалює вступ України до НАТО через конфлікт з Росією.

Ще один кандидат на посаду канцлера від Соціал-демократичної партії Німеччини Олаф Шольц також наполягає на завершенні будівництва газогону.

Також відомо, що питання щодо проєкту «Північний потік – 2» буде стояти у порядку денному Ради ЄС у червні. Про це сказала канцлер ФРН Ангела Меркель після саміту ЄС у Брюсселі.

Раніше український посол Андрій Мельник назвав включення України в НАТО «боргом Німеччини перед Києвом».