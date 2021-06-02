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    В Конгресі США вимагають відновити санкції проти «Північного потоку-2»

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    Республіканці Конгресу США вимагають негайних санкцій проти Північного потоку-2 - В Конгресі США вимагають відновити санкції проти «Північного потоку-2»
    Республіканці Конгресу США вимагають негайних санкцій проти Північного потоку-2
    Фото з відкритих джерел

    Конгресмени наполягають, що «жорсткі і однозначні публічні заяви (Держдепу щодо Північного потоку-2 – ред) потрібно поєднувати з жорсткими і однозначними діями»

    Головний республіканець Комітету у закордонних справах Палати представників Майкл Маккол, а також 20 його однопартійців закликали уряд США скасувати обмеження на санкції проти компанії Nord Stream 2 AG, відповідальної за будівництво газопроводу. Відповідний лист-звернення члени Конгресу направили голові Держдепартаменту США Ентоні Блінкену.

    «Обгрунтування, надане Конгресом про скасування санкцій (проти компанії Nord Stream 2 AG і її гендиректора Маттіаса Варніга – ред), вельми проблематичне … Ми вимагаємо, щоб ви негайно усунули ці непродумані виключення і застосували обов’язкові повноваження, ухвалені Конгресом», – йдеться в документі.

    Як пояснюють конгресмени, твердження Держдепу, що введення таких санкцій «негативно вплинуло б на відносини США з Німеччиною, ЄС і іншими європейськими союзниками і партнерами» повністю не відповідає позиції країн Центральної та Східної Європи, включно з Україною.

    Саме ці союзники і партнери мають найбільші проблеми з безпекою та економікою, що пов’язані з Північним потоком-2, відзначають законодавці.

    «Завершення будівництва газопроводу тільки розширить можливості Кремля, щоб поширити свою дестабілізуючу поведінку на Європу і наповнити казну Путіна для фінансування майбутньої агресії», – йдеться в документі.

    Конгресмени наполягають, що «жорсткі і однозначні публічні заяви (Держдепу щодо Північного потоку-2 – ред) потрібно поєднувати з жорсткими і однозначними діями».

    «Чим довше адміністрація Байдена буде тягнути, тим більше буде посилювати зловмисний вплив Путіна по всій Європі», – підкреслили республіканці.

    Зазначимо, раніше президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Frankfurter Allgemeine Zeitung заявив, що «Північний потік-2» є «козирною ставкою» для Росії.

    «Реально у них на руках флеш-рояль, який ще й частково підтримує Європа», – зазначив Зеленський і додав, що Москва точно відмовиться від транзиту газу по українській території після запуску нової труби.

    Як відомо, на днях будівництво «Північного потоку-2» відновилося у водах Німеччини.

    Нагадаємо, що депутати Верховної Ради проголосували за проєкт постанови №5520 про звернення до Конгресу США, в якому вони просять запровадити санкції проти газопроводу «Північний потік – 2».

    Згодом стало відомо, що адміністрація президента США Джо Байдена планує зняти санкції з оператора російського газопроводу Nord Stream 2 Ag та його виконавчого директора Маттіаса Варінга.

    Сам Байден пояснив свій вчинок тим, що введення обмежувальних заходів проти газопроводу «Північний потік – 2», який уже практично добудований, буде контрпродуктивним для відносин США з Європою.

    При цьому 14 республіканців у Сенаті США називають хибною стратегію президента Джо Байдена щодо газопроводу «Північний потік – 2» та закликають його негайно зупинити цей проєкт.

    Вибори до Бундестагу відбудуться у Німеччині 26 вересня. Віднедавна лідером перегонів стали «Зелені», які виснули одну з двох співлідерів партії Анналену Бербок кандидатом у канцлери.

    Відомо, що Бербок не схвалює вступ України до НАТО через конфлікт з Росією.

    Ще один кандидат на посаду канцлера від Соціал-демократичної партії Німеччини Олаф Шольц також наполягає на завершенні будівництва газогону.

    Також відомо, що питання щодо проєкту «Північний потік – 2» буде стояти у порядку денному Ради ЄС у червні. Про це сказала канцлер ФРН Ангела Меркель після саміту ЄС у Брюсселі.

    Раніше український посол Андрій Мельник назвав включення України в НАТО «боргом Німеччини перед Києвом».

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    Теги: ЄС США санкції Північний потік-2
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    В Конгресі США вимагають відновити санкції проти «Північного потоку-2»