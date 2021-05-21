Кібератака на систему охорони здоров’я Ірландії: спецслужби знайшли слід Росії

Уряд в Дубліні вже зв’язався з російською владою через кібератаку і збитки

Національний центр кібербезпеки і поліція Ірландії вважають, що за кібератакою проти ірландської служби охорони здоров’я стоїть «організоване злочинне угруповання, відоме як Wizard Spider, що базується в Росії, у Санкт-Петербурзі і його околицях». Про це повідомляє RTE.

Уряд в Дубліні вже зв’язався з російською владою через кібератаку і збитки, які вона нанесла ірландській системі охорони здоров’я, йдеться в повідомленні.

Національний центр кібербезпеки і ірландська поліція Гарда Шихана наразі проводять міжнародне розслідування інциденту. Зазначається, що про кібератаку поінформовані ФБР та Інтерпол, також здійснюється «тісна співпраця» з Агентством Європолу з боротьби з кіберзлочинністю.

14 травня хакерська атака обрушила інформаційну систему ірландської служби охорони здоров’я. За допомогою програми-здирника зловмисники отримали доступ до даних пацієнтів ірландських лікарень.

Після атаки хакери надали ключ для зняття блокування даних Національній санітарній службі і Міністерству охорони здоров’я. Глава МОЗ Стівен Донеллі заявив, що влада не платила зловмисникам викуп за засіб дешифрування і поки він не застосовувався. Зараз інструмент дешифрування перевіряють ІТ-фахівці.

Як повідомлялося, група хакерів заявила про злом 150 тисяч камер відеоспостереження компанії Verkada по всьому світу.

На початку березня стало відомо, що сервери електронної пошти Європейського банківського управління (EBA) зазнали втручання через глобальну кібератаку на програмне забезпечення Microsoft Exchange.

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