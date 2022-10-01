Газета Guardian Weekly на обкладинці показала гру Кремля

Диктатор все поставив на війну в Україні

«Путін іде ва-банк»

Британська газета Guardian Weekly у випуску від 30 вересня розмістила на обкладинці російського диктатора Володимира Путіна. На зображенні господар Кремля зображений з ігровими фішками. Також є підпис: «Путін іде ва-банк».

«У той час як військові дії Володимира Путіна в Україні зазнають невдачі, російський президент рішуче відмовляється від будь-якої надії на мир. Раптова масова мобілізація російських чоловіків призвела до рідкісних випадків протесту по всій країні та довгих черг майбутніх призовників на кордонах. Одночасно Росія намагалася легітимізувати свої територіальні здобутки в Україні за допомогою поспішно організованих «референдумів» і ядерних погроз проти Заходу. Здається, Путін робить ставку на тріумф чи катастрофу», – аналізує видання.

Автор обкладинки – Піт Рейнольдс, який працює, зокрема, в галузі політичної та соціальної сатири.

Нагадаємо, кілька днів відомий німецький журнал Der Spiegel презентував новий випуск. На його обкладинку потрапив «побитий» президент РФ Володимир Путін із синцем у вигляді України з Донбасом, Кримом та окупованими Росією Херсонською та Запорізькою областями.

Під фото розташований підпис «Небезпечно слабкий», а ще нижче – «Всі на війну: чим зараз ризикує Путін, щоб себе врятувати». Автором карикатури теж був Рейнольдс.