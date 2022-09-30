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Байден засудив путінську анексію та пообіцяв нову допомогу Україні

Надія Клочко
glavcom.ua
Байден засудив путінську анексію та пообіцяв нову допомогу Україні
Президент США відреагував на оголошення РФ анексії територій України
фото з відкритих джерел

Президент США наголосив, що сьогоднішня анексія українських територій не має жодної легітимності

Сполучені Штати Америки засудили оголошену російським диктором Володимиром Путіним анексію суверенної української території. Вашингтон й надалі підтримуватиме Україну у її боротьбі за звільнення своїх земель. Про це заявив президент США Джо Байден.

«Сполучені Штати засуджують сьогоднішню шахрайську спробу Росії анексувати суверенну українську територію. Росія порушує міжнародне право, зневажає Статут Організації Об'єднаних Націй і всюди демонструє свою зневагу до миролюбних народів», – йдеться у повідомленні пресслужби Білого дому.

За словами Байдена, сьогоднішня анексія українських територій не має жодної легітимності. США завжди поважатимуть міжнародно визнані кордони України та надаватимуть допомогу їй у військовому та дипломатичному плані під час боротьби за звільнення окупованих земель.

Також президент США нагадав, що Вашингтон цього тижня оголосить про додаткову допомогу Україні у розмірі $1,1 млрд.

У відповідь на анексію, США та союзники оголошують про нові санкції.

«Ці санкції призведуть до витрат для фізичних і юридичних осіб - усередині та за межами Росії, - які надають політичну або економічну підтримку незаконним спробам змінити статус території України. Ми згуртуємо міжнародне співтовариство, щоб засудити ці кроки та притягнути Росію до відповідальності. Ми продовжимо постачати Україні обладнання, яке їй необхідне для самооборони, попри нахабні спроби Росії перекроїти кордони свого сусіда», – відзначив президент США.

Голова Білого дому додав, що очікує підписання Конгресом закону, який надасть Україні додаткові $12 млрд підтримки та закликав міжнародну спільноту відреагувати на незаконні спроби анексії з боку Росії.

Зазначимо, що сьогодні, 30 вересня, міністерство фінансів США в п’ятницю оголосило про розширення санкційного списку щодо Росії у зв’язку з анексією чотирьох областей України. 

Нагадаємо, у тимчасово захоплених частинах Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей з 23 до 27 вересня тривали псевдореферендуми про приєднання до складу Росії. Ці «референдуми» пройшли під контролем російських військових. Жителі захоплених територій та місцева влада розповідали, що озброєні групи окупантів ходили із бюлетенями по домівках, погрожували, коли люди не хотіли відчиняти двері, та відмічали, хто голосує проти.

Сьогодні, 30 вересня, президент держави-агресорки Росії Володимир Путін виступив у Кремлі зі зверненням до росіян, під час якого оголосив про анексію окупованих територій України. 

Президент України Володимир Зеленський сьогодні заявив, що Україна подасть заявку на пришвидшений вступ до НАТО

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Теги: США Джозеф Байден путін

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