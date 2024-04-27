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Генерал назвав країни, які можуть допомогти Росії напасти на Європу

Надія Карбунар
glavcom.ua
Генерал назвав країни, які можуть допомогти Росії напасти на Європу
Якщо не зупинити путінську армію на українській землі, світ опиниться на порозі Третьої світової
фото з відкритих джерел

Соратники президента РФ Володимира Путіна можуть бути тими самими, що й у Гітлера під час Другої світової війни

Союзники України на третій рік війни почали розуміти, що Росія становить для них загрозу. І допомога США на $61 млрд вказує на те, що червоні лінії для Заходу поступово стираються, а це грає на користь Україні. Про це в інтерв’ю «Телеграфу» розповів ветеран Служби зовнішньої розвідки генерал-лейтенант Василь Богдан. За його словами, перемога Росії у війні може стати початком Третьої світової.

Василь Богдан зазначив, що Росія, як і фашистська Німеччина, може мати союзників у війні проти Європи. При цьому соратники президента РФ Володимира Путіна можуть бути тими самими, що й у Гітлера під час Другої світової війни.

«На Заході нарешті дозріло розуміння, що, якщо не зупинити, не розгромити путінську армію на українській землі, світ опиниться на порозі Третьої світової війни. Тому що далі росіяни спробують атакувати Польщу, країни Балтії. І не факт, що до них не долучаться Угорщина зі Словаччиною, як приєдналися під час Другої світової до гітлерівської армії. Сподіваючись повернути території, втрачені після Першої світової», – пояснив Василь Богдан.

Але рішення США про надання допомоги на майже 61 млрд доларів, за словами генерал-лейтенанта, є переломним моментом. Ситуація щодо підтримки України змінюється на позитивний бік.

«Червоні лінії» або зсуваються, або зовсім зникають. Зараз вкрай важливо, щоб необхідна допомога надійшла ЗСУ якнайшвидше», – підкреслив Василь Богдан.

Нагадаємо, триває 794-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 94 бойових зіткнення.

За даними аналітиків ISW, російські окупанти просунулися на північний захід від Авдіївки. Ворог має намір обійти Часів Яр та створити умови для оперативного оточення і захоплення населеного пункту.

Теги: росія окупанти Німеччина ветеран Угорщина перемога ворог росіяни Часів Яр

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