The Wall Street Journal: Путін не віддавав прямого наказу вбити Навального

Вашингтон визнає провину Путіна за смерть Навального, але, ймовірно, диктатор не планував це вбивсто

Російський диктатор Володимир Путін, ймовірно, не давав прямого наказу вбити російського опозиційного політика Олексія Навального у в'язниці. Про це пише The Wall Street Journal.

Спецслужби США дійшли висновку, що Путін, ймовірно, не наказував убивати Навального в лютому, стверджують джерела, знайомі з цим питанням. Їхня оцінка не заперечує провину Путіна за смерть Навального, але при цьому показує, що в той момент диктатор, ймовірно, не планував це вбивство. За словами співрозмовників, така оцінка США ґрунтується на низці відомостей, включно з деякими секретними розвідданими, а також на аналізі загальновідомих фактів, зокрема на часі смерті й тому, як вона затьмарила переобрання Путіна.

Деякі європейські спецслужби були проінформовані про позицію США. Представники служб безпеки кількох європейських столиць кажуть, що деякі країни, як і раніше, скептично ставляться до того, що Путін нібито не міг безпосередньо докласти руку до смерті Навального.

Водночас президент США Джо Байден та інші світові лідери все одно вважають Путіна винним у смерті Навального, оскільки Кремль роками переслідував опозиціонера, зокрема намагався вбити його у 2020 році й відправити у віддалений ГУЛАГ. Однак нині американські спецслужби вважають, що час його смерті не був визначений Путіним.

Союзники Навального наполягають на тому, що його смерть була організована Кремлем. У своїй заяві Леонід Волков, давній союзник опозиціонера, відкинув оцінку американської розвідки й назвав її наївною.

Нагадаємо, що 16 лютого у виправній колонії помер російський опозиційний політик Олексій Навальний. Президент України Володимир Зеленський заявив, що опозиціонера вбив Путін. Команда Навального підтвердила його смерть і заявила, що це було вбивство.

Стало також відомо, що президент США Джо Байден та канцлер Німеччини Олаф Шольц за тиждень до смерті Олексія Навального обговорювали обмін ув'язненими із Росією. Зокрема, йшлося про обмін колишнього офіцера ФСБ на Навального.

Зазначимо, мемуари Олексія Навального про його опозиційну діяльність у Росії, які політик почав писати 2020 року в Німеччині, вийдуть у США восени 2024 року.

До слова, цьогоріч Юлія та посмертно Олексій Навальний стали лауреатами «Премії за свободу ЗМІ». За інформацією із заяви журі, у своїй промові в Європарламенті Навальна попередила світ про Путіна, який «не політик, а кровожерливий монстр». Вона закликала вільний світ притягнути Путіна до відповідальності за його агресивну війну проти України.