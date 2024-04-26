Розвідка здійснила масштабну хакерську атаку на ресурси партії Путіна

Правляча партія Росії заявили про масштабну DDoS-атаку на електронні сервіси

Фахівці Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України здійснили масштабну кібератаку проти ресурсів правлячої партії «Єдина Росія». Про це повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на джерела в спецслужбі.

Як зазначається, зранку правляча партія Росії заявили про масштабну DDoS-атаку на електронні сервіси, що пов'язані з проведенням акції «Диктант перемоги», який запланований на сьогодні.

Хакери розвідки атакували сервери, сайти «Єдиної Росії», а також домени Er.ru та edinros.

Зазначається, що попри заяви партії про нібито підтримку роботи критично важливої цифрової інфраструктури, чистина ресурсів не працює.

Раніше повідомлялося, що українські кіберфахівці уразили російські сайти, які підтримують компанії «Ремдизель», що випускає бронемашини «Ахмат».

Як зазначається, військові кібери зламали сервери та вивантажили інформацію 15 підприємств, які є партнерами російської оборонки. Замість стартових сторінок цих компаній тепер можна побачити спалені «Леєр 2» і «Красухи» – російські засоби РЕБ.

Також було вражено філіали компанії «Рамтел», яка постачає фарби для оборонавтопрому РФ. Серед уражених цілей - електронний ресурс фірми «Вторцветмет», яка тісно пов’язана з Ярославським заводом гумових технічних виробів - постачальником шин для російських авто цивільного та військового призначення. Обидві компанії очолював Сергій Даленко, член партії «Єдина Росія».

Раніше повідомлялося, українські хакери атакували підприємство критичної інфраструктури в Москві.

Також повідомлялося, що Українські хакери зламали базу воєнно-промислового комплексу РФ.