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У Путіна з’явився новий ресурс для мобілізації. Журналіст пояснив, чоловіків якого регіону поженуть на фронт

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
У Путіна з’явився новий ресурс для мобілізації. Журналіст пояснив, чоловіків якого регіону поженуть на фронт
Росіяни поїдуть на війну, аби заробити гроші на відбудову своїх затоплених будинків
фото з відкритих джерел

«Найближчим часом з Оренбурзької області купа людського м'яса піде в Україну»

Найближчим часом чисельність російської армії може збільшитися за рахунок жителів Оренбурзької області, яким треба заробити грошей на відновлення своїх будинків. Про це в інтерв’ю «Главкому» повідомив журналіст Роман Цимбалюк.

«Хоча мобілізація проводиться і ніколи не зупинялась, росіяни називають її контрактною службою чи ще якось. От найближчим часом з Оренбурзької області купа людського м'яса піде в Україну на війну, бо їм треба будинки свої втоплені відбудувати. От їм і скажуть: хочеш заробити на будинок для своєї самиці – вали в Україну на війну», – розповів він.

Журналіст додав, що слово «мобілізація» заборонене до вживання серед росіян. Він розповів, що російська пропаганда дуже часто певним словам надає іншого значення.

«Наприклад, є таке лайливе слово «ополченець», яке в українській конотації асоціюється з ворогом. Хоча якщо подивитися у словник, то це – просто той, хто допомагає своїй армії. Якщо ж ти допомагаєш армії іншої держави, то ти – не ополченець, а колаборант», – зазначив Цимбалюк.

Нагадаємо, Російська Федерація планує залучити у збройні сили більше контрактників, щоб принаймні на деякий час уникнути чергової масової мобілізації. Саме вона може підірвати підтримку війни серед населення. За словами керівника московського аналітичного центру «Центр аналізу стратегій і технологій" Руслана Пухова, маючи до 30 тис. новобранців на місяць, Росія цього року могла б поповнити лави армії на 300 тис. осіб.

До слова, Збройні сили РФ за указом російського диктатора Володимира Путіна планують сформувати дві загальновійськові армії і тридцять з'єднань, зокрема чотирнадцять дивізій і шістнадцять бригад.

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Теги: журналіст мобілізація пропаганда росія

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