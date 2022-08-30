Жителі окупованого Маріуполя влаштували голодний бунт

Місто Маріуполь було майже повністю зруйноване внаслідок російських обстрілів

Єдиним джерелом їжі для багатьох маріупольців залишилася гуманітарка від Червоного Хреста

Мешканці окупованого росіянами Маріуполя вийшли на протест через спробу Червоного Хреста скасувати видачу гуманітарної допомоги. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За словами представника мерії Маріуполя, окупанти доводять маріупольців до межі виживання. Сьогодні, 30 серпня, стало відомо про інцидент, який стався в парку Гурова, коли Червоний Хрест спробував скасувати видачу гуманітарної допомоги через велику кількість охочих.

«Перший справжній голодний бунт. Через те, що гуманітарки від окупантів немає, єдиним джерелом їжі для багатьох залишилась гуманітарка від Червоного Хреста. Але через занадто велику кількість людей, Червоний Хрест спробував скасувати видачу. Виник справжній бунт», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області рашисти активізували підготовку до псевдореферендуму. За допомогою колаборантів намагаються сформувати чотири виборчі комісії.

Також повідомлялося, що у зруйнованому Маріуполі окупанти займають квартири у вцілілих після їхніх же обстрілів будинках.