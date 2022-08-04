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Чому війна в Україні означає голод на планеті? Пояснює Bloomberg

Bloomberg Сьогодні, 21:30 glavcom.ua
Чому війна в Україні означає голод на планеті? Пояснює Bloomberg
Понад 30 країн, які є нетто-імпортерами пшениці, покладаються на Росію та Україну...
фото: reuters

Зростання цін на продовольство після початку війни в Україні підкреслює ключову роль нашої країни

Вторгнення Росії заблокувало експорт української пшениці, кукурудзи, ячменю та олійних, розпалило побоювання кризи голоду в бідних країнах і сприяло сплеску інфляції у розвинених країнах. Україна лише зараз змогла перевезти свою першу партію зерна після вторгнення Росії. Сталось це після того, як у липні було досягнуто угоди про розблокування чорноморських портів, але про збільшення експорту до довоєнного рівня поки не йдеться.

1. Чому Україна має такий вплив на світові продовольчі ринки?

Друга за величиною країна в Європі за площею Україна має поля з чорноземом, які ідеально підходять для сільського господарства. Дешева їжа з України формувала хід європейської історії: країна годувала населення швидкозростаючих промислових міст у 19 столітті та утримувала величезний Радянський Союз протягом десятиліть ізоляції. До війни Україна експортувала більше зерна, ніж увесь Європейський Союз, і постачала близько половини насіння соняшнику та олії, що продаються у всьому світі. Понад 30 країн, які є нетто-імпортерами пшениці, покладаються на Росію та Україну для забезпечення понад третини своїх потреб в імпортованій пшениці.

2. Як війна вплинула на експорт?

Експорт продовольства з України обвалився, коли російські війська здійснили повномасштабне вторгнення в Україну наприкінці лютого та заблокували ключові експортні термінали України в Одесі та Миколаєві. До середини року в країні «застрягло» близько 25 млн тонн зернових, зібраних у 2021 році, а вже збирається новий урожай. Частину пшениці, кукурудзи та ячменю транспортували суходолом до Румунії, Польщі та портів Балтійського моря: автотранспортом, залізницею та баржами по Дунаю. Ці маршрути могли обслуговувати лише приблизно п’яту частину довоєнного українського експорту, а спроби збільшити обсяги відчутно стримувалися браком палива для вантажівок і вузькими транспортними коридорами. Залізниці колишнього Радянського Союзу в Україні мають ширшу колію, ніж західні, що спричиняє затримки на кордоні до 30 днів. Експорт зерна в липні склав лише 1,7 млн ​​тонн – проти близько 5 млн тонн на місяць у попередні роки.

3. Чому ситуація в Україні має значення?

Падіння поставок від четвертого за величиною експортера зерна у світі призвело до різкого зростання цін і змусило залежні від імпорту країни в Азії, Африці та на Близькому Сході екстрено шукати альтернативні джерела постачання. До середини липня ціна на пшеницю з появою на ринку нового урожаю впала до свого рівня до моменту вторгнення. Тим не менш, дефіцит сприяв спорадичним панічним настроям, і в травні Всесвітня продовольча програма ООН попередила, що 43 країни знаходяться під загрозою голоду. За даними організації, Україна була одним із найбільших постачальників: Еритрея та Сомалі майже повністю залежали від Росії та України щодо поставок пшениці минулого року, тоді як Танзанія, Намібія та Мадагаскар покладалися на ці дві країни у постачанні понад 60% свого імпорту зерна.

4. Що таке «зернова угода»?

Після багатомісячних переговорів щодо виходу з глухого «зернового» кута, російські та українські офіційні особи за посередництва Туреччини та ООН підписали угоду про відновлення експорту з портів Одеса, Південний і Чорноморськ. У сезоні 2020-2021 років на дві країни разом припадало трохи більше половини українського морського експорту зерна.

Як і було передбачено угодою, 1 серпня з України, з Одеського порту, до Лівану вирушило перше судно з українським продовольством. На його борту – 26 тис. тонн кукурудзи. Це судно Razoni, яке під прапором Сьєрра-Леоне прямує в порт Тріполі.

5. Які є перешкоди для нарощування експорту?

Успішність втілення плану залежить від того, чи дотримуватиметься Кремль угоди. Існують також занепокоєння щодо забезпечення безпеки кораблів, екіпажів і страхування для перевезення решти зерна, оскільки війна досі вирує. Росія атакувала Одеський морський порт крилатими ракетами лише через кілька годин після підписання угоди, що викликало сумніви щодо її зобов’язань. І хоча найбільші експортні термінали майже не постраждали та досі перебувають під контролем України, порти та прибережні води залишаються мінованими. Україна звинуватила Росію в розкраданні, вивезенні та експорті зерна. Росія виграла від блокади, оскільки вона позбавила український уряд доходів для підтримки опору, завдала економічного удару західним супротивникам Москви та підвищила вартість власної пшениці на міжнародному ринку .

6. Як війна вплине на наступний урожай України?

Президент України Володимир Зеленський заявив, що цьогорічний урожай може бути удвічі меншим за минулорічний, оскільки посіви на сільгоспугіддях внаслідок конфлікту були пошкоджені або знищені. Фермерам, які можуть зібрати свій урожай, може не вистачити місця для його зберігання, оскільки елеватори та комори досі завантажені минулорічним зерном. Відсутність сховищ у поєднанні з падінням доходів, що залишило фермерів без грошей на закупівлю насіння, означає, що для повного відновлення експорту можуть знадобитися роки.

Джерело: Bloomberg

Переклад: Наталія Сокирчук, «Главком»

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