Хорватське МЗС: Сербія сфальсифікувала історію на виставці в ООН

27 січня у світі відзначається Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту

Хорватія звинуватила Сербію у фальсифікації історії з пропагандистською метою через організовану Белградом в Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку виставку, присвячену Голокосту. Про це повідомляє Reuters. Серби, зокрема, показали табори смерті Другої світової війни, які створювалися тодішнім фашистським режимом Хорватії. Експозиція була



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27 січня у світі відзначається Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту

Хорватія звинуватила Сербію у фальсифікації історії з пропагандистською метою через організовану Белградом в Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку виставку, присвячену Голокосту. Про це повідомляє Reuters.

Серби, зокрема, показали табори смерті Другої світової війни, які створювалися тодішнім фашистським режимом Хорватії.

Експозиція була підготовлена без участі представників хорватського меморіального комплексу Ясеновац, заявила міністр закордонних справ Хорватії Марія Пейчінович Буріч.

«Ми висловлюємо глибоку повагу до всіх жертв режиму Усташі і ми засуджуємо всі його злочини та особливо злочини, скоєні в таборі Ясеноваца», - заявила вона.

«Через повагу до жертв ми вважаємо абсолютно неприйнятним використовувати страждання в Ясеноваці для цілей пропаганди чи цілей щоденної політики», - зазначили в хорватському МЗС.

Виставка була створена до Міжнародного дня пам'яті жертв Голокосту 27 січня та фінансується Постійним представництвом Сербії при ООН.

«Ясеновац - це, мабуть, найгірший приклад звірячих вбивств у Європі... навіть нацисти були нажахані», - заявив міністр закордонних справ Сербії Івіца Дачич.

Табір Ясеновац існував з 1941 по 1945 рік і керувався Незалежною державою Хорватія, маріонетковою державою, керованою режимом Усташі і союзниками нациситів. Серби, євреї, роми і хорвати, які виступали проти режиму, були ув'язнені та вбиті там.

Деякі хорватські історики кажуть, що в таборі загинули від 80 000 до 100 000 людей. Деякі сербські історики кажуть, що їх кількість складає близько 600 000.

Джерело: Європейська правда