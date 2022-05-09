Путін відчуває, що це його останній «парад пабєдобєсія»

Промова російського лідера була млявою та непереконливою

«Пабєдний парад» в Москві вийшов зовсім не пабєдним і навіть не парадним.

Ні тобі прольотів, ні особливого брязкання зброєю.

Мєстний фюрер Путін розказав відому казку про «націстов в Украінє» і про те, як НАТО загрожує «ісконно русскім зємлям».

Таке собі непереконливе «армія расіі вмєстє с ополчєнцамі лднр воюют на іх зємлє» і щось там про «русскіє цєнності», які стали відомими на весь світ після Бучі і Маріуполя.

Без іскри, без оголошення війни, без мобілізації.

Бункерний дєд зі 150 млн своїх рашистів в ізоляції явно відчуває, що це його останній «парад пабєдобєсія».

Далі – пекло.

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Джерело: блог Вікторії Сюмар

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