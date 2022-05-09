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    Думки вголос

    Путін відчуває, що це його останній «парад пабєдобєсія»

    • Вікторія Сюмар

      Народний депутат

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Росіяни мали відчути слабкість свого лідера - Путін відчуває, що це його останній «парад пабєдобєсія»
    Росіяни мали відчути слабкість свого лідера
    скріншот з трансляції

    Промова російського лідера була млявою та непереконливою

    «Пабєдний парад» в Москві вийшов зовсім не пабєдним і навіть не парадним.

    Ні тобі прольотів, ні особливого брязкання зброєю.

    Мєстний фюрер Путін розказав відому казку про «націстов в Украінє» і про те, як НАТО загрожує «ісконно русскім зємлям».

    Таке собі непереконливе «армія расіі вмєстє с ополчєнцамі лднр воюют на іх зємлє» і щось там про «русскіє цєнності», які стали відомими на весь світ після Бучі і Маріуполя.

    Без іскри, без оголошення війни, без мобілізації.

    Бункерний дєд зі 150 млн своїх рашистів в ізоляції явно відчуває, що це його останній «парад пабєдобєсія».

    Далі – пекло.

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    Джерело: блог Вікторії Сюмар

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    Теги: росія окупанти НАТО армія війна путін парад Україна окупація #stoprussia
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    Путін відчуває, що це його останній «парад пабєдобєсія»