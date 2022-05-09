Визнав поразку? Що Путін сказав на Червоній площі (відео)

У своєму виступі на параді 9 травня Путін багато говорив про російсько-українську війну, але не згадав навіть про «звільнення Маріуполя»

Президент Росії виступив на параді з нагоди чергової річниці «Великої перемоги»

Більшість виступу на параді, присвяченому річниці завершенню бойових дій у Європі в рамках Другої світової війни, Володимир Путін присвятив нинішній війні, яку його режим проводить на території України. Втім, про жодну перемогу на фронтах російсько-української війни, навіть про «звільнення Маріуполя», президент Росії не згадав.

Натомість Путін виправдовувався, що причиною війни стало небажання Заходу почути Кремль, який «завжди хотів створити рівну систему безпеки». Україна, за словами хазяїна Кремля, «готувала каральні операції», а НАТО буцімто планувало вторгнення на «історичні землі Росії, включаючи Крим».

Володимир Путін заявив, що «зіткнення із неонацистами, бандерівцями було неминучим». Тож своє рішення розпочати війну він назвав правильним і своєчасним.

Частково Путін таки нагадав події Другої світової – заявивши, що так само окупанти зараз воюють на Донбасі, за незалежність Росії.

У своєму виступі президент Росії звернувся до окупантів, які діють на Донбасі, запевнивши тих, хто вони «воюють за батьківщину», а також згадав події 2 травня 2014 року в Одесі, оголосивши хвилину мовчання за «полеглими у праведному бою за Росію».

Нагадаємо, що росіяни, які відзначають головне державне свято удома – побачили з екранів телевізорів неприємну для них правду про російсько-українську війну.

А на самому параді у Москві цього року не присутній жоден іноземний лідер. Тому російські пропагандисти змушені хизуватися присутністю у натовпі іноземних громадян.

Крім того, частину параду організатори взагалі скоротили – як кажуть, через погодні умови.