Путін оголосив відбій «атомної тривоги»
Наближається кінець сучасної Росії
Якщо ж говорити серйозно, то ключова фраза Пу в його промові:
«Неприпустимість глобальної війни»
Читайте – відбій «атомної тривоги», і «…страшного зіткнення з НАТО».
Старий, хворий, до смерті переляканий чоловічок.
Путін – власник імперії, зустрівся, нарешті, з Путіним, який тягав валізу за сильними світу цього.
Коло замкнулося.
Його кінець близький. Його посмертна доля буде жахливою.
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Джерело: блог Олексія Арестовича