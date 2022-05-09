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    Думки вголос

    Путін оголосив відбій «атомної тривоги»

    Старий, хворий, до смерті переляканий чоловічок - Путін оголосив відбій «атомної тривоги»
    Старий, хворий, до смерті переляканий чоловічок
    фото з відкритих джерел

    Наближається кінець сучасної Росії

    Якщо ж говорити серйозно, то ключова фраза Пу в його промові:

    «Неприпустимість глобальної війни»

    Читайте – відбій «атомної тривоги», і «…страшного зіткнення з НАТО».

    Старий, хворий, до смерті переляканий чоловічок.

    Путін – власник імперії, зустрівся, нарешті, з Путіним, який тягав валізу за сильними світу цього.

    Коло замкнулося.

    Його кінець близький. Його посмертна доля буде жахливою.

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    Джерело: блог Олексія Арестовича

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    Теги: росія окупанти НАТО війна путін ядерна зброя парад Україна окупація #stoprussia
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    Путін оголосив відбій «атомної тривоги»