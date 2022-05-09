Путін оголосив відбій «атомної тривоги»

Наближається кінець сучасної Росії

Якщо ж говорити серйозно, то ключова фраза Пу в його промові:

«Неприпустимість глобальної війни»

Читайте – відбій «атомної тривоги», і «…страшного зіткнення з НАТО».

Старий, хворий, до смерті переляканий чоловічок.

Путін – власник імперії, зустрівся, нарешті, з Путіним, який тягав валізу за сильними світу цього.

Коло замкнулося.

Його кінець близький. Його посмертна доля буде жахливою.

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Джерело: блог Олексія Арестовича

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