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  4. У Росії загадково загинув вже п’ятий топ-менеджер, пов’язаний з «Газпромом»
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    Соціум

    У Росії загадково загинув вже п’ятий топ-менеджер, пов’язаний з «Газпромом»

    61-річного Воронова виявили на території його ділянки у котеджному селищі Морські тераси - У Росії загадково загинув вже п’ятий топ-менеджер, пов’язаний з «Газпромом»
    61-річного Воронова виявили на території його ділянки у котеджному селищі Морські тераси
    фото з відкритих джерел

    Чоловік лежав у басейні із простріленою головою

    У басейні під Петербургом знайдено мертвим Юрія Воронова, який очолює підрядника компанії «Астра Шиппінг», яка в тому числі працювала на арктичних підрядах «Газпрому». Про це повідомляє Telegram-канал «База».

    Тіло 61-річного Воронова виявили на території його ділянки у котеджному селищі Морські тераси біля Фінської затоки. Чоловік лежав у басейні із простріленою головою, а поряд правоохоронці знайшли травматичний пістолет. Кому він належав, доки не ясно. За словами дружини бізнесмена, він вирушив до Ленінградської області ще 1 липня, а перед від'їздом у нього стався конфлікт із діловими партнерами через втрату грошей.

    Це п'ята смерть за півроку, пов'язана із російською газовою галуззю.

    Взимку в Ленобласті знайшли тіло Леоніда Шульмана, голови транспортної служби «Газпром інвест» та Олександра Тюлякова, який працював у «Газпромі» заступником гендиректора Єдиного розрахункового центру.

    У квітні у московській квартирі знайшли тіла Владислава Аваєва, колишнього віце-президента Газпромбанку, а також його дружини та дочки.

    Пізніше в Іспанії виявили мертвими колишнього топ-менеджера «Новатека» Сергія Протосеню, його дружину та дочку.

    А на початку травня під Москвою за загадкових обставин помер мільярдер Олександр Суботін, який раніше працював топ-менеджером компанії «Лукойл».

    Теги: росія
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    У Росії загадково загинув вже п’ятий топ-менеджер, пов’язаний з «Газпромом»