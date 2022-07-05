У Росії загадково загинув вже п’ятий топ-менеджер, пов’язаний з «Газпромом»

61-річного Воронова виявили на території його ділянки у котеджному селищі Морські тераси

Чоловік лежав у басейні із простріленою головою

У басейні під Петербургом знайдено мертвим Юрія Воронова, який очолює підрядника компанії «Астра Шиппінг», яка в тому числі працювала на арктичних підрядах «Газпрому». Про це повідомляє Telegram-канал «База».

Тіло 61-річного Воронова виявили на території його ділянки у котеджному селищі Морські тераси біля Фінської затоки. Чоловік лежав у басейні із простріленою головою, а поряд правоохоронці знайшли травматичний пістолет. Кому він належав, доки не ясно. За словами дружини бізнесмена, він вирушив до Ленінградської області ще 1 липня, а перед від'їздом у нього стався конфлікт із діловими партнерами через втрату грошей.

Це п'ята смерть за півроку, пов'язана із російською газовою галуззю.

Взимку в Ленобласті знайшли тіло Леоніда Шульмана, голови транспортної служби «Газпром інвест» та Олександра Тюлякова, який працював у «Газпромі» заступником гендиректора Єдиного розрахункового центру.

У квітні у московській квартирі знайшли тіла Владислава Аваєва, колишнього віце-президента Газпромбанку, а також його дружини та дочки.

Пізніше в Іспанії виявили мертвими колишнього топ-менеджера «Новатека» Сергія Протосеню, його дружину та дочку.

А на початку травня під Москвою за загадкових обставин помер мільярдер Олександр Суботін, який раніше працював топ-менеджером компанії «Лукойл».