Знайдено з кулею в голові полковника ФСБ, який носив ядерну валізку Путіна

Зимін відповідав за портфель із російськими ядерними засобами контролю, який завжди супроводжує лідера Кремля

Вадим Зимін перебував під домашнім арештом у кримінальній справі

Полковник ФСБ у відставці Вадим Зимін, який носив ядерну валізку президентів Росії, був знайдений із кулею в голові на кухні власної квартири в Красногорську Московської області. Про повідомляє британський таблоїд Mirror.

Це сталося 20 червня. 53-річного Зиміна знайшов його брат. Той лежав у калюжі крові з пораненням в голову

Зараз потерпілий нібито перебуває у важкому стані в реанімації.

Зимін свого часу відповідав за портфель із російськими ядерними засобами контролю, який завжди супроводжує кремлівського лідера. Цим він займався ще за Бориса Єльцина.

Після цього Зимін продовжив працювати в службі безпеки, дослужившись до звання полковника при Путіні.

Зимін перебував під домашнім арештом у кримінальній справі, винуватість в якій категорично заперечував.

Зиміна підозрюють в отриманні хабара після того, як він влаштувався на роботу до митної служби на керівну посаду.

Нагадаємо, нещодавно Путін заявив, що Росія не погрожує ядерною зброєю, але застосує її, якщо це буде потрібно для захисту суверенітету РФ.