У Росії чергова загадкова смерть мільярдера

Євген Палант і дружина виявлені з ножовими пораненнями

За загадкових обставин загинув співвласник російського стільникового оператора «А-мобаїл» Євген Палант та його дружина Ольга. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Мільярдер і його дружина перебували у своєму будинку в селищі Заріччя. Якоїсь миті вони перестали виходити на зв'язок, тому їх донька кинулася до них. Дівчина знайшла батьків мертвими.

На тілах загиблих зафіксовано множинні ножові поранення, завдані кухонним ножем.

За даними ЗМІ, двері нібито були зачинені зсередини. За однією із версій слідства, Палант убив дружину, після чого вчинив самогубство. Але є й інша версія, в якій убивцею вважають дружину Євгена. Нібито причина вбивства – ревнощі. «Дружина бізнесмена була впевнена, що її чоловік почав ухльостувати за однією з їхніх спільних знайомих і взагалі активно цікавився іншими жінками, молодшими, на боці. Після однієї зі сварок вона схопила ніж і напала на чоловіка», — повідомило джерело.

Палант і дружина працювала у сфері IT. Євген був засновником провідних компаній у цій галузі — «ІК Інсталсайт» та ТОВ «ЮМТ». Ольга також була підприємницею.

До слова, нещодавно був знайдений із кулею в голові на кухні власної квартири в Красногорську Московської області полковник ФСБ у відставці Вадим Зимін, який носив ядерну валізку президентів Росії.

А в Одинцовському районі Москви поліція виявила мертвим Олексія Огарьова, який очолював компанію «Розозброєння» в часи приходу до влади Володимира Путіна.

на початку травня у передмісті Москви загадково помер мільярдер Олександр Суботін. Офіційно деталі смерті колишнього топменеджера «Лукойлу» не розголошувалися, але російські Telegram-канали писали, що Суботін помер під час сеансу у шаманів.

А 15 червня у російській столиці із нагородної зброї застрелився генерал-майор Служби зовнішньої розвідки у відставці.