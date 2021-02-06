  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Ілон Маск скасував черговий старт Falcon 9

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    <p>Ракета-носій Falcon 9 на старті </p> - Ілон Маск скасував черговий старт Falcon 9

    Ракета-носій Falcon 9 на старті

    Фото: SpaceX

    Очікувалось, що ракета вивее на орбіту 60 супутників для глобального проєкту Starlink

    Запланований на завтра запуск американської ракети-носія Falcon 9 з черговою партією з 60 міні-супутників, скасовано.

    «Спроба запуску Starlink з LC-39A в ці вихідні скасовано для додаткових перевірок перед польотом», – заявила компанія в Twitter.

    Наступний запуск групи інтернет-супутників з космічного стартового комплексу 40 (SLC-40) на станції космічних сил США на мисі Канаверал у Флориді запланований в кінці наступного тижня.

    У разі успіху, це буде 19-й запуск на орбіту групи інтернет-супутників з травня 2019 року в межах проекту Starlink.

    SpaceX з травня 2019 року розгортає глобальну супутникову систему Starlink. Її метою є забезпечення високошвидкісного доступу до інтернету в місцях, де він був ненадійним, дорогим або повністю недоступним.

    У січні поточного року компанія здійснила запуск ракети-носія Falcon 9 з рекордними 143 супутниками. Йдеться про 133 комерційних і державних космічних апаратах (включаючи CubeSats, мікросупутники) і 10 супутників Starlink. Місія називалася Transporter-1.

    Як повідомлялося раніше, 2 лютого американська приватна космічна компанія SpaceX Ілона Маска здійснила випробувальний запуск дев’ятого прототипу міжпланетного багаторазового корабля Starship, однак при посадці він вибухнув.

    Читайте також:

    Теги: США політ розслідування Ілон Маск SpaceX Falcon ракета
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies