Ілон Маск скасував черговий старт Falcon 9

Очікувалось, що ракета вивее на орбіту 60 супутників для глобального проєкту Starlink

Запланований на завтра запуск американської ракети-носія Falcon 9 з черговою партією з 60 міні-супутників, скасовано.

«Спроба запуску Starlink з LC-39A в ці вихідні скасовано для додаткових перевірок перед польотом», – заявила компанія в Twitter.

Наступний запуск групи інтернет-супутників з космічного стартового комплексу 40 (SLC-40) на станції космічних сил США на мисі Канаверал у Флориді запланований в кінці наступного тижня.

У разі успіху, це буде 19-й запуск на орбіту групи інтернет-супутників з травня 2019 року в межах проекту Starlink.

SpaceX з травня 2019 року розгортає глобальну супутникову систему Starlink. Її метою є забезпечення високошвидкісного доступу до інтернету в місцях, де він був ненадійним, дорогим або повністю недоступним.

У січні поточного року компанія здійснила запуск ракети-носія Falcon 9 з рекордними 143 супутниками. Йдеться про 133 комерційних і державних космічних апаратах (включаючи CubeSats, мікросупутники) і 10 супутників Starlink. Місія називалася Transporter-1.

Як повідомлялося раніше, 2 лютого американська приватна космічна компанія SpaceX Ілона Маска здійснила випробувальний запуск дев’ятого прототипу міжпланетного багаторазового корабля Starship, однак при посадці він вибухнув.