SpaceX запустила прототип міжпланетного корабля Starship (відео)

Starship SN9 має здійснити зліт на 10 кілометрів та має керовано приземлитися на посадковий майданчик

Американська приватна космічна компанія SpaceX Ілона Маска здійснила випробувальний запуск дев’ятого прототипу міжпланетного багаторазового корабля Starship.

Запуск, який декілька разів відкладали через відсутність дозволу від комісії з космічних запусків США, стартував близько 22:25 за київським часом.

Starship SN9, який обладнано трьома двигунами Raptor, має здійснити зліт на 10 кілометрів та керовано приземлиться на посадковий майданчик поруч з місцем старту.

До слова, Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) почало розслідування відносно компанії SpaceX Ілона Маска через порушення ліцензії на запуск космічних кораблів.

Приводом для розгляду став випробувальний політ ракети Starship в грудні 2020 року, який закінчився вибухом при посадці.