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    Перший ступінь Falcon успішно приземлився після запуску секретного супутника

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    Фото: SpaceX - Перший ступінь Falcon успішно приземлився після запуску секретного супутника
    Фото: SpaceX

    На орбіту виведено апарат, дані про який відсутні у відкритому доступі

    Багаторазовий перший ступінь ракети Falcon 9, що стартував у суботу на орбіту з секретним супутником NROL-108 Національного управління військово-космічної розвідки США, успішно приземлився через 8 хв 15 с після старту ракети. За інформацією компанії-розробникаракети SpaceX,керовану посадку було здійснено на космодромі у Флориді.

    Запуск супутника було здійснено о 09:00 за часом східного узбережжя США зі стартового комплексу LC-39А на космодромі на мисі Канаверал у Флориді.

    Перший багаторазовий ступінь ракети-носія Falcon 9 використано вже вп'яте.

    Це вже друга посадка першого ступеня ракети SpaceX на наземний майданчик цього року. Зазвичай вони здійснюються на плавучу платформу-дрон, яка розміщується в Атлантиці приблизно за 600 км від космодрому.

    Крім того, рятувальні судна компанії SpaceX матимуть зловити в надводні мережі або виловити з Атлантики дві стулки головного обтічника ракети, які спускатимуться на парашутах.

    Про цілі, орбіту, розмір та інші характеристики американського супутника NROL-108, вага якого досягає семи тонн, офіційно не повідомляється. Місія і можливості супутників цього типу суворо засекречені. За наявними даними, він призначений для радіоелектронної розвідки. Його вага — сім тон.

    Як повідомлялося раніше, минулого тижня SpaceX успішно вивела на орбіту американський супутник радіомовлення SXM-7.

    Теги: США SpaceX Falcon
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