ЗМІ: Волкер повідомив держсекретарю США про відставку



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Спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер

Очікується що Волкер буде допитаний на наступному тижні, у зв’язку із розслідування імпічменту президента США

Спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер заявив держсекретарю Майклу Помпео, що йде з посади.

Про це повідомляє The New York Times.

Як зазначає видання, очікується що Волкер буде допитаний на наступному тижні, у зв’язку із розслідування імпічменту президента США Дональда Трампа Палатою представників.

ЗМІ додає, що від’їзд Волкера з України відбувся через декілька днів після розмови Трампа і Зеленського, під час якої президент США «намагався тиснути» на українського колегу з приводу розслідуванням відносно родини Джо Байдена.

Напередодні лідери Палати представників оголосили, що будуть допитувати Курта Волкера.

Інформацію про відставку Волкера із посиланням на три джерела підтверджує також американський центральний телеканал CNN.

Як відомо, 27 вересня Палата представників Конгресу США проголосувала за резолюцію про розслідування імпічменту президента Дональда Трампа.

Також у Білому домі визнали спробу засекретити розмову Трампа із Зеленським.

Нагадаємо, Розвідувальний комітет Палати представників оприлюднив 26 вересня розсекречену скаргу викривача, яка вказує на спробу глави Білого дому Дональда Трампа задіяти іноземний уряд для втручання у президентські вибори 2020 року в США.

Скарга охоплює 9 сторінок тексту, де йдеться про телефонну розмову президентів України і США від 25 липня. У документі, датованому 12 серпня, зокрема, звертається увага на прохання президента США відкрити розслідування в Україні проти його політичного конкурента на президентських виборах Джо Байдена.

Як повідомлялося, у Мін'юсті США вивчили стенограму розмови Трампа із Зеленським і не знайшли порушень.