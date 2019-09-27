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    У світі

    У Білому домі визнали спробу засекретити розмову Трампа із Зеленським

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    У Білому домі визнали спробу засекретити розмову Трампа із Зеленським

    Чиновники відправили стенограму розмови в окрему секретну систему

    У Білому домі визнали спробу приховати стенограму розмови між президентами України і США Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом.

    Про це повідомляє CNN.

    За словами представника Білого дому, чиновники під керівництвом юристів Ради національної безпеки відправили стенограму розмови в окрему секретну систему.

    «Юристи Ради нацбезпеки вказали, що секретний документ повинен оброблятися належним чином», - повідомили у Білому домі.

    Нагадаємо, Розвідувальний комітет Палати представників оприлюднив 26 вересня розсекречену скаргу викривача, яка вказує на спробу глави Білого дому Дональда Трампа задіяти іноземний уряд для втручання у президентські вибори 2020 року в США.

    Скарга охоплює 9 сторінок тексту, де йдеться про телефонну розмову президентів України і США від 25 липня. У документі, датованому 12 серпня, зокрема, звертається увага на прохання президента США відкрити розслідування в Україні проти його політичного конкурента на президентських виборах Джо Байдена.

    Як повідомлялося, у Мін'юсті США вивчили стенограму розмови Трампа із Зеленським і не знайшли порушень.

    Палата представників Конгресу США, де більшість мають демократи, 24 вересня ініціювала формальне розслідування дій президента Дональда Трампа, підсумком якого може стати рішення про його імпічмент – відсторонення від посади.

    Нагадаємо, один з основних претендентів на висування у президенти США 2020 року від Демократів Джозеф Байден відреагував на скандал щодо нібито тиску президента США Дональда Трампа на президента України з вимогою розслідувати дії його сина та вимагає оприлюднити розшифровку розмови.

    До слова, 25 вересня у США оприлюднили стенограму телефонної розмови Трампа і Зеленського.

    Президент Володимир Зеленський заявив, що його розмова із Трампом є «конфіденційною».

    Президент США Дональд Трамп заявив, що отримав формальну згоду української сторони на оприлюднення повної стенограми розмови з Володимиром Зеленським - аби довести, що не тиснув на свого українського колегу.

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