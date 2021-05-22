Індія просить соцмережі видалити згадки про «індійський коронавірус»

У світі лікарі та експерти зазвичай посилаються на варіанти Covid-19 залежно від того, де їх виявили

Такі згадки «індійського варіанту» завдають шкоди іміджу країни

Міністерство інформаційних технологій Індії направило всім компаніям соціальних мереж лист з проханням видалити будь-який контент, який стосується «індійського варіанту» коронавірусу.

Про це повідомляє Reuters.

Всесвітня організація охорони здоров’я заявила 11 травня, що варіант Covid-19 B.1.617, вперше виявлений в Індії минулого року, класифікується як варіант, що викликає глобальну стурбованість. Уряд Індії заявив, що повідомлення медіа, де використовується термін «індійський варіант», були безпідставні, заявивши, що ВООЗ класифікувала цей варіант як B.1.617.

Міністерство інформаційних технологій Індії (МІТ) попросило компанії «видалити весь контент», який називає або має на увазі «індійський варіант», оскільки «це повністю брехня. Немає такого варіанту Covid-19, науково цитованого як такої Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ). ВООЗ не пов’язала термін «індійський варіант» з варіантом коронавірусу B.1.617 в жодному своєму повідомленні».

Джерело в уряді Індії повідомило, що такі згадки «індійського варіанту» викликають нерозуміння і завдають шкоди іміджу країни.

Один з керівників однієї з соціальних мереж сказав, що буде складно видалити весь контент, який використовує це слово, оскільки таких повідомлень будуть сотні тисяч, додавши, що такий крок призведе до подальшої цензури на основі ключових слів.

Зазначається, що у світі лікарі та експерти в області охорони здоров’я зазвичай посилаються на варіанти Covid-19 залежно від того, де їх виявили – наприклад, варіанти для Південної Африки і Бразилії.

Нагадаємо, ситуація з коронавірусом в Індії залишається напруженою. Місць в лікарнях бракує, подекуди хворі індуси лежать під деревами, а крапельниця з ліками звисає з гілки.

Як повідомлялося, влада індійських штатів Раджастан і Телангана оголосила про епідемію мукормікозу на тлі складної ситуації з коронавірусом. У штаті Раджастан налічується близько 100 пацієнтів з цим захворюванням.