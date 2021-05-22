Білоруський політв’язень Ашурок помер у колонії

У січні суд засудив Ашурка до п’яти років колонії загального режиму

Офіційна причина смерті – зупинка серця

У Білорусі в Шкловській колонії суворого режиму пішов із життя 50-річний політв’язень Вітольд Ашурок, засуджений до п’яти років ув’язнення.

Про це повідомило видання «Наша Ніва» з посиланням на його родичів.

Офіційною причиною смерті політв’язня назвали зупинку серця. Видання зазначає, що протягом останніх двох тижнів від Ашурка не було листів. Йому було 50 років.

Ашурок був членом партії «Білоруський народний фронт» та координатором руху «За свободу». У 2020 році він брав активну участь у протестах проти результатів президентських виборів. Політика затримували двічі: вперше 9 серпня, але через кілька днів відпустили, вдруге – 19 вересня й засудили до 30 діб адміністративного арешту за участь у мітингах.

У січні 2020 року суд у закритому режимі засудив опозиціонера до п’яти років колонії загального режиму за статтями про насильство щодо співробітника міліції та підготовку дій, що грубо порушують громадський порядок. На той момент це був найсуворіший вирок для учасників акцій протесту в Білорусі.

Нагадаємо, у Білорусі місцева влада Гомельської області з 1 червня вводить грошовий збір за виїзд з країни через білорусько-український кордон. Розмір грошового збору складе 29 білоруських рублів (більше 300 гривень).

Як повідомлялося, Міністерство закордонних справ України засуджує заблокування силовиками білоруського опозиційного ресурсу TUT.by.