  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Тепер ще «чорна цвіль». Індію охопила епідемія нової хвороби

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Мукормікоз&nbsp;&ndash;&nbsp;це&nbsp;дуже рідкісна інфекція, викликана мукоровою цвіллю - Тепер ще «чорна цвіль». Індію охопила епідемія нової хвороби
    Мукормікоз – це дуже рідкісна інфекція, викликана мукоровою цвіллю
    Фото: PTI

    Випадки мукормікозу стрімко зростають у Телангані і Раджастані

    Влада індійських штатів Раджастан і Телангана оголосила про епідемію мукормікозу на тлі складної ситуації з коронавірусом. У штаті Раджастан налічується близько 100 пацієнтів з цим захворюванням. Про це повідомляє The New Indian Express.

    Цю хворобу також називають «чорною цвіллю». Недуг уражає тих, хто перехворів на коронавірус.

    У повідомленні, підписаному головним міністром охорони здоров'я Раджастана Ахілом Аророю, повідомляється, що створено спеціальне відділення в державній лікарні Савай Ман Сінгха.

    «Кількість хворих на мукормікоз в штаті продовжує зростати через вплив Covid-19. Мукормікоз проявляється як побічний ефект Covid-19. Повідомляється про епідемію і захворювання, що підлягає реєстрації по всьому штату», – йдеться в повідомленні.

    Більшість хворих проживали в районі міст Джайпур, Джодхпур, Сирохи і Кота. Як зазначив голова МОЗ штату Телангана Срініваса Рао, на території цього штату також оголошується епідемія мукормікозу.

    Мукормікоз – це дуже рідкісна інфекція, викликана мукоровою цвіллю. Вона зустрічається в грунті, рослинах, компості, гнилих фруктах і овочах. У людей «чорний грибок» уражає носові пазухи, очі, мозок і легені. Мукормікоз особливо небезпечний для людей зі зниженим імунітетом, цукровим діабетом, раком або ВІЛ/СНІД, загальний рівень смертності від захворювання – 50%.

    Нагадаємо, 18 травня в Індії зафіксували новий рекорд за кількістю жертв коронавірусу за добу.

    Зазначимо, ВООЗ оголосила індійський варіант коронавірусу глобальною загрозою.

    Індія є одним з епіцентрів пандемії у світі. Щоденно на Індію припадає близько третини усіх виявлених у світі випадків коронавірусу. Прем’єр Індії Нарендра Моді заявив, що країна зіштовхнулася з «цунамі» інфікувань.

    Загальна кількість інфікованих в Індії становить понад 25,2 мільйона.

    Від наслідків захворювання померло майже 300 тисяч осіб. Індія разом з США та Бразилією є однією з найбільш постраждалих від пандемії країн.

    Нагадаємо, індійське керівництво визнало факт масштабного скидання до річки Ганг тіл людей, померлих від коронавірусу.

    Читайте також: Ціна за «дозу». Скільки платить світ за вакцину, і чому в Україні все так «дешево»?
    Теги: Індія ВІЛ/СНІД хвороби епідемія інфекція ВООЗ коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Тепер ще «чорна цвіль». Індію охопила епідемія нової хвороби