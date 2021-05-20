Тепер ще «чорна цвіль». Індію охопила епідемія нової хвороби

Випадки мукормікозу стрімко зростають у Телангані і Раджастані

Влада індійських штатів Раджастан і Телангана оголосила про епідемію мукормікозу на тлі складної ситуації з коронавірусом. У штаті Раджастан налічується близько 100 пацієнтів з цим захворюванням. Про це повідомляє The New Indian Express.

Цю хворобу також називають «чорною цвіллю». Недуг уражає тих, хто перехворів на коронавірус.

У повідомленні, підписаному головним міністром охорони здоров'я Раджастана Ахілом Аророю, повідомляється, що створено спеціальне відділення в державній лікарні Савай Ман Сінгха.

«Кількість хворих на мукормікоз в штаті продовжує зростати через вплив Covid-19. Мукормікоз проявляється як побічний ефект Covid-19. Повідомляється про епідемію і захворювання, що підлягає реєстрації по всьому штату», – йдеться в повідомленні.

Більшість хворих проживали в районі міст Джайпур, Джодхпур, Сирохи і Кота. Як зазначив голова МОЗ штату Телангана Срініваса Рао, на території цього штату також оголошується епідемія мукормікозу.

Мукормікоз – це дуже рідкісна інфекція, викликана мукоровою цвіллю. Вона зустрічається в грунті, рослинах, компості, гнилих фруктах і овочах. У людей «чорний грибок» уражає носові пазухи, очі, мозок і легені. Мукормікоз особливо небезпечний для людей зі зниженим імунітетом, цукровим діабетом, раком або ВІЛ/СНІД, загальний рівень смертності від захворювання – 50%.

Нагадаємо, 18 травня в Індії зафіксували новий рекорд за кількістю жертв коронавірусу за добу.

Зазначимо, ВООЗ оголосила індійський варіант коронавірусу глобальною загрозою.

Індія є одним з епіцентрів пандемії у світі. Щоденно на Індію припадає близько третини усіх виявлених у світі випадків коронавірусу. Прем’єр Індії Нарендра Моді заявив, що країна зіштовхнулася з «цунамі» інфікувань.

Загальна кількість інфікованих в Індії становить понад 25,2 мільйона.

Від наслідків захворювання померло майже 300 тисяч осіб. Індія разом з США та Бразилією є однією з найбільш постраждалих від пандемії країн.

Нагадаємо, індійське керівництво визнало факт масштабного скидання до річки Ганг тіл людей, померлих від коронавірусу.