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    Індійський літак довелося терміново посадити через кажана на борту

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    Після посадки спеціалісти провели у літаку повну фумігацію &ndash; заповнили салон газоподібними пестицидами, які отруюють тварину - Індійський літак довелося терміново посадити через кажана на борту

    Після посадки спеціалісти провели у літаку повну фумігацію – заповнили салон газоподібними пестицидами, які отруюють тварину

    Кажан почав літати салоном та лякати пасажирів

    Літак компанії Air India, який прямував з Делі до Нью-Йорку, довелося розвернути після того, як салоном почав літати кажан. Про це пише Asianet Newsable.

    Зазначається, що літак розвернули після вильоту, оскільки з'ясувалося, що у салоні є кажан, тварина почала літати салоном та лякати пасажирів.

    Після посадки спеціалісти провели у літаку повну фумігацію – заповнили салон газоподібними пестицидами, які отруюють тварину.Після цього вже мертвого кажана забрали з салону лайнера.

    До слова, Україна відправила до Індії літак з гуманітарною допомогою.

    Теги: літак Індія авіаперевезення тварини
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    Індійський літак довелося терміново посадити через кажана на борту