Індійський літак довелося терміново посадити через кажана на борту

Після посадки спеціалісти провели у літаку повну фумігацію – заповнили салон газоподібними пестицидами, які отруюють тварину

Кажан почав літати салоном та лякати пасажирів

Літак компанії Air India, який прямував з Делі до Нью-Йорку, довелося розвернути після того, як салоном почав літати кажан. Про це пише Asianet Newsable.

Зазначається, що літак розвернули після вильоту, оскільки з'ясувалося, що у салоні є кажан, тварина почала літати салоном та лякати пасажирів.

Після посадки спеціалісти провели у літаку повну фумігацію – заповнили салон газоподібними пестицидами, які отруюють тварину.Після цього вже мертвого кажана забрали з салону лайнера.

До слова, Україна відправила до Індії літак з гуманітарною допомогою.