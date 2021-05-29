РНБО схиляється до версії Канади, що атака на літак МАУ в Ірані – теракт

8 січня 2020 року після зльоту з аеропорту Тегерана ракетою був збитий літак Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України»

На думку секретаря РНБО, іранці могли свідомо збити літак, щоб відвернути увагу громадськості від вбивства генерала Сулеймані

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов підтримав версію Канади про те, що катастрофа «Боїнга» компанії «Міжнародні авіалінії України» 8 січня 2020 року в Ірані, – це теракт. Про це Данілов заявив в ефірі ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера».

«Я можу сьогодні сказати, що ми схиляємося до думки, що рішення, яке прийняв канадський суд, це було терактом щодо українського літака. Ми сьогодні все більше схиляємося до цієї думки, і цю думку підтверджуємо», – заявив Данилов.

На думку секретаря РНБО, іранці могли свідомо збити літак, щоб відвернути увагу громадськості країни від вбивства генерала Касема Сулеймані і не оголошувати американцям джихад. Тобто таким чином іранці «врятували обличчя».

Нагадаємо, у травні суд Онтаріо визнав, що Іран здійснив теракт, атакувавши український літак в січні 2020 року. При цьому в Ірані таке рішення суду назвали безпідставним.

Також стало відомо, як Канада може покарати Іран за збитий український літак

У квітні цього року секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що відмова Ірану надати повний доступ до розслідування обставин збиття літака МАУ демонструє, що літак збили навмисно.

Раніше іранська влада визнала винним у збитті пасажирського літака під Тегераном військового, котрий випустив ракети.

Натомість у МЗС України розкритикували остаточний звіт Ірану щодо катастрофи літака МАУ в січні 2020 року. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба звинуватив Іран у приховуванні справжніх причин збиття українського літака.

6 квітня 2021 року стало відомо, що в Ірані у справі про катастрофу літака Міжнародних авіаліній України під Тегераном висунули звинувачення 10 посадовим особам. Справи посадовців наразі розглядаються в судах. Військовий прокурор провінції Тегеран Голамаббас Торки повідомив, що суд зробить «необхідні висновки». Він не розкрив імена іранських посадовців.

Як відомо, 8 січня 2020 року після зльоту з аеропорту Тегерана ракетою був збитий літак Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ. На борту перебували 176 осіб: 167 пасажирів і дев’ять членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців – двоє пасажирів і дев’ять членів екіпажу. Також серед загиблих – громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Великої Британії.

Раніше повідомлялось про те, що Україна розраховує впродовж п’яти років добитися від Ірану виплати компенсацій за знищення пасажирського літака.