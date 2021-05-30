Військовий парад у Лівії закінчився трагедією – розбився винищувач з генералом (відео)
У результаті аварії загинув пілот винищувача – бригадний генерал Джамаль бен Амер
Військовий парад проходив з нагоди сьомої річниці запуску операції Гідність Лівії
У суботу, 29 травня, під час військового параду в Лівії розбився винищувач МіГ-21 Лівійської національної армії.
Про це повідомляє Al Jazeera.
Повідомляється, що в результаті аварії загинув пілот винищувача – бригадний генерал Джамаль бен Амер.
Libya/Bingazi/Benina'da darbeci Hafter güçlerinin bugün (29 Mayıs) gerçekleştirdiği askeri geçit töreni sırasında MİG-21 savaş uçağının düşme anı..— Mergen Haber Ajansı (@MergenHbrAjansi) May 29, 2021
Uçağın pilotu hayatını kaybetti. pic.twitter.com/2babbznLxc
Військовий парад проходив з нагоди сьомої річниці запуску операції Гідність Лівії.
#BREAKING— ᵃᵃˡᵃ_ᵃᵍReports (@Kaala_Nag) May 29, 2021
Visual of a MiG-21 fighter jet crash during a military parade of the Libyan National Army (LNA) in Benghazi #Libya
Pilot Jamal ibn Amer was died in this incident pic.twitter.com/gp0S9Mz3Yg
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