Військовий парад у Лівії закінчився трагедією – розбився винищувач з генералом (відео)

У суботу, 29 травня, під час військового параду в Лівії розбився винищувач МіГ-21 Лівійської національної армії.

Про це повідомляє Al Jazeera.

Повідомляється, що в результаті аварії загинув пілот винищувача – бригадний генерал Джамаль бен Амер.

Військовий парад проходив з нагоди сьомої річниці запуску операції Гідність Лівії.

Visual of a MiG-21 fighter jet crash during a military parade of the Libyan National Army (LNA) in Benghazi #Libya



Pilot Jamal ibn Amer was died in this incident pic.twitter.com/gp0S9Mz3Yg