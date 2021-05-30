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    Військовий парад у Лівії закінчився трагедією – розбився винищувач з генералом (відео)

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    У результаті аварії загинув пілот винищувача &ndash; бригадний генерал Джамаль бен Амер - Військовий парад у Лівії закінчився трагедією – розбився винищувач з генералом (відео)

    У результаті аварії загинув пілот винищувача – бригадний генерал Джамаль бен Амер

    Військовий парад проходив з нагоди сьомої річниці запуску операції Гідність Лівії

    У суботу, 29 травня, під час військового параду в Лівії розбився винищувач МіГ-21 Лівійської національної армії.

    Про це повідомляє Al Jazeera.

    Повідомляється, що в результаті аварії загинув пілот винищувача – бригадний генерал Джамаль бен Амер.

    Військовий парад проходив з нагоди сьомої річниці запуску операції Гідність Лівії.

    До слова, п'яний селянин із Черкащини викликав поліцію – йому привиділося, що впав вертоліт.

    Теги: авіакатастрофа літак військові парад Лівія
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    Військовий парад у Лівії закінчився трагедією – розбився винищувач з генералом (відео)