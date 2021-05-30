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    Боротьба з Covid-19: Україна відправила до Індії літак з гуманітарною допомогою

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    Гуманітарний вантаж супроводжують українські рятувальники - Боротьба з Covid-19: Україна відправила до Індії літак з гуманітарною допомогою

    Гуманітарний вантаж супроводжують українські рятувальники

    Фото: ДСНС

    Перший рейс доправляє постраждалому населенню Індії 184 кисневі концентратори

    Україна 30 травня відправила літак з гуманітарною допомогою для Індії, де спостерігається складна епідеміологічна ситуація.

    Як повідомляє пресслужба ДСНС України, до Делі доставлять кисневі концентратори.

    «На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 травня №467-р, для боротьби з тяжкими наслідками пандемії Covid-19 перший рейс доправляє постраждалому населенню Індії 184 кисневі концентратори. Другим рейсом буде передано ще 216 кисневих концентраторів», – йдеться в повідомленні.

    Гуманітарний вантаж супроводжують українські рятувальники.

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    Боротьба з Covid-19: Україна відправила до Індії літак з гуманітарною допомогою
    Боротьба з Covid-19: Україна відправила до Індії літак з гуманітарною допомогою
    Боротьба з Covid-19: Україна відправила до Індії літак з гуманітарною допомогою

    Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 7 травня видав указ про надання допомоги Індії для боротьби з Covid-19.

    У Кабміні повідомили, що Україна надасть Індії кисень для протидії Covid-19.

    Згодом стало відомо, що Україна відправить в Індію кисневі концентратори та апарати ШВЛ.

    Нагадаємо, ситуація з коронавірусом в Індії була напруженою. Лише у суботу в Індії зафіксували найнижчий приріст випадків коронавірусу за останні 45 днів.

    Як повідомлялося, влада індійських штатів Раджастан і Телангана оголосила про епідемію мукормікозу на тлі складної ситуації з коронавірусом. У штаті Раджастан налічується близько 100 пацієнтів з цим захворюванням.

    Теги: ДСНС літак Індія гуманітарна допомога рятувальники Україна
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    Боротьба з Covid-19: Україна відправила до Індії літак з гуманітарною допомогою