Боротьба з Covid-19: Україна відправила до Індії літак з гуманітарною допомогою

Перший рейс доправляє постраждалому населенню Індії 184 кисневі концентратори

Україна 30 травня відправила літак з гуманітарною допомогою для Індії, де спостерігається складна епідеміологічна ситуація.

Як повідомляє пресслужба ДСНС України, до Делі доставлять кисневі концентратори.

«На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 травня №467-р, для боротьби з тяжкими наслідками пандемії Covid-19 перший рейс доправляє постраждалому населенню Індії 184 кисневі концентратори. Другим рейсом буде передано ще 216 кисневих концентраторів», – йдеться в повідомленні.

Гуманітарний вантаж супроводжують українські рятувальники.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 7 травня видав указ про надання допомоги Індії для боротьби з Covid-19.

У Кабміні повідомили, що Україна надасть Індії кисень для протидії Covid-19.

Згодом стало відомо, що Україна відправить в Індію кисневі концентратори та апарати ШВЛ.

Нагадаємо, ситуація з коронавірусом в Індії була напруженою. Лише у суботу в Індії зафіксували найнижчий приріст випадків коронавірусу за останні 45 днів.

Як повідомлялося, влада індійських штатів Раджастан і Телангана оголосила про епідемію мукормікозу на тлі складної ситуації з коронавірусом. У штаті Раджастан налічується близько 100 пацієнтів з цим захворюванням.