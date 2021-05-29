Росія відкрила повітряний простір для Air France

Заборона на польоти для французької авіакомпанії протрималася лише три дні

Після триденної заборони на польоти, французька авіакомпанія Air France вілновила рейси до Москви. Про це з посиланням на джерело в службах паризького аеропорту Руассі – Шарль де Голль, повідомляє «Європейська правда».

Як зазначається у повідомленні, «літак авіакомпанії Air France вилетів». Останні кілька днів пасажирів французької авіакомпанії перевозила російська авіакомпанія «Аерофлот».

Air France призупинила польоти над повітряним простором Білорусі на підставі рекомендації Європейського агентства з авіаційної безпеки у зв'язку з рішенням саміту ЄС після примусової посадки літака Ryanair у Мінську для затримання журналіста Романа Протасевича.

Раніше повідомлялося, що Air France скасувала рейси з Парижа в Москву в середу, четвер і п'ятницю. У компанії пояснили, що рейси були скасовані з технічних причин після того, як російська сторона не схвалила план польоту в обхід повітряного простору Білорусі.

Російська сторона також не видала дозвіл австрійській авіакомпанії Austrian Airlines на прибуття її рейсу з Відня до Москви за альтернативним маршрутом в обхід Білорусі. Водночас вже 28 травня такий дозвіл дали.

Нагадаємо, 26 травня літак білоруської авіакомпанії «Белавіа», який планував виконати рейс Мінськ-Барселона, після довгого кружляння у небі Білорусі, повернувся у мінський аеропорт. Згодом стало відомо, що Польща не пустила його у свій повітряний простір.

Також з опівночі 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю через затримання в Мінську опозиціонера Романа Протасевича.

23 травня стало відомо про те, що в аеропорту Мінська екстрено сів літак Ryanair через повідомлення про вибухівку на борту. Згодом стало відомо, що білоруські силовики затримали Протасевича, що перебував на його борту. Для того, щоб примусити літак сісти, в повітря були підняті винищувачі МіГ-29. При цьому незадовго до вильоту Протасевич повідомив про стеження за ним в аеропорту Афін.