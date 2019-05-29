Інфляція у Венесуелі перевищила 130 000%



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Згідно з прогнозом МВФ на 2019 рік, показник інфляції у Венесуелі зросте до 10000000%

З 2013 по 2018 рік економіка Венесуели, 96% якої займає нафтовий сектор, скоротилася на 47,6%

Центральний банк Венесуели оприлюднив доповідь, де вперше за три роки повідомив, що інфляція перевищила 130 000%. Про це пише «Інтерфакс».

У доповіді банку зазначається, що з 2013 по 2018 рік економіка Венесуели, 96% якої займає нафтовий сектор, скоротилася на 47,6%. «У 2013 і 2014 році прибуток від експорту нафти становив 85,603 і $71,732 млрд відповідно, тоді як 2018 року - експорт зменшився до $29,81 млрд», - йдеться у релізі.

З доповіді також випливає, що в квітні цього року рівень інфляції становив 33,8%, а з січня по березень - 196,6%, 114,4%, 34,8% відповідно.

2017 року показник становив 862,6%, 2016 року - 274,4%.

Міжнародний валютний фонд, розраховуючи рівень інфляції у Венесуелі в 2018 році, назвав цифру близько 930000%. Згідно з прогнозом МВФ на 2019 рік, показник зросте до 10000000%.

Нагадаємо, держборг України сягнув майже $80 млрд Станом на кінець квітня державний та гарантований державою борг України становив $79,82 млрд у доларовому еквіваленті, зрісши протягом квітня на $1,03 млрд. Про це йдеться в оперативних даних Мінфіну.

Також Україна має сплатити цьогоріч ще понад $5 мільярдів боргу.

Як повідомлялося, станом на кінець березня 2019 року державний і гарантований державою борг вперше з 2014 року опустився до рівня 59% у відношенні до ВВП, тобто нижче 60% від ВВП, що є однією з вимог до країн-членів та країн-кандидатів на вступ до Європейського союзу.