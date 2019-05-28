Якщо Зеленський буде слухати Коломойського, то ми побачимо курс гривні 73 і вище

Сергій Фурса Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

Сергій Фурса

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ігор Коломойський та Володимир Зеленський

Правителі Венесуели робили так, як рекомендує Коломойський...

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Оруэлл по-украински. Дефолт – это богатство

И снова Коломойский…

У финансистов по всему миру есть одна устоявшаяся привычка. Они все всегда читают Financial Times. Эта газета должна быть у них на столе. Иначе мир рухнет. И пусть информацию теперь гораздо проще найти в интернете, но читать financial Times – это маст. И вот на выходных на столе у абсолютно всех инвесторов в мире, по крайней мере у той их части, что живет в цивилизации и инвестирует деньги, которые не надо перед этим отмывать, появилась статья, где Коломойский призывает Зеленского объявить дефолт. При этом, авторы статьи не забывают упомянуть, что совсем недавно главой администрации Зеленского стал человек Коломойского. Как вы думаете, что скажут на это инвесторы? Как вы думаете, сколько решений после этого было остановлено? Как вы думаете, могут ли после такой статьи инвестиционные менеджеры принимать решения о покупке украинских активов, ведь если что, как они объяснят своим боссам, что сделали это после «такого» сигнала. И главное помнить, что это на украинской прокуренной кухне имеет смысл спор о том, хорошо или плохо быть в дефолта. Для людей из мира финансов и бизнеса ответ однозначный. Как и однозначно решение, которое они после этого принимают. Как и однозначны последствия для экономики той страны, куда перестают приходить инвестиции. Спасибо Игорю Валерьевичу за то, что приближает нас к экономическому кризису. Даже самим фактом такого интервью.

Дефолт – это кризис. Это факт. И поэтому продать идею дефолта очень трудно. И приходится манипулировать и врать, чтобы хоть как-то завернуть плохую идею в привлекательную обертку. Изюминка манипуляций - это призыв пойти по пути Греции, отказавшись от МВФ и разговора с Западом, уйдя в дефолт. И действительно, ведь не может в Греции быть плохо. В Аргентине или Венесуэле – быть может. Но не в Греции, где все есть. Фишечка этой манипуляции в том, что Греция как раз поступила с точностью до наоборот. С 2009 года Греция очень долгое время была на грани дефолта и чтобы оздоровить свою экономику прошла через программу жестких реформ, которая проводилась под руководством Тройки – МВФ, ЕС и кредиторы.

Что вообще случилось в Греции? В 2009 году оказалось, что у греков слишком большой долг. Причем больший, чем всем показывали до этого. Ушлые греки с помощью финансовых махинаций привлекли гораздо больше денег чем могли себе позволить. И жили расслабленно. В долг. Греки оказались на пороге дефолта, настоящего дефолта. И это могло спровоцировать глобальный кризис, ведь дефолт угрожал теперь стране из ЕС. И за Грецию взялись. Действительно была списана часть долга, просто потому что сам долг был слишком большой. Но в обмен Греция провела жесткие реформы, значительно урезав социалку в том числе. Греки выполнили всю программу, даже несмотря на тот факт, что власть в стране получили самые оторванные популисты, которым могла бы позавидовать Юлия Владимировна. Но ответственность не дала им уйти в дефолт и они выполняли все жесткие требования МВФ. И да, в википедии написано, что в Греции в этот момент был дефолт. Беда только в том, что там не написано, что это был технический дефолт, в котором Греция пребывала что-то около недели, просто не успев в парламенте проголосовать необходимую порцию изменений, после чего получила новый транш от МВФ и выплатила задолженность. Это точно не тот дефолт, который предлагает нам Игорь Валерьевич, правда? И это точно не «отвернуться от Запада, послать всех подальше и сделать перерыв в борьбе с коррупцией».

Поэтому, не верьте разговорам, что после дефолта все будет еще лучше. Не будет. И точно будет хуже. Бедным и обычным людям, так точно. Дефолт ведь это кризис. .А в кризис бедные становятся беднее. А богатые богаче. Поэтому Коломойский и хочет отдохнуть от реформ. И от пристального внимания Запада. Его можно понять. Ему это выгодно со всех сторон. Ведь за дефолт заплатят простые люди. И будут платить еще долго. Реальная доходность облигаций стран, которые часто допускали дефолты в своей истории (Аргентина, Эквадор и пр.), была втрое выше с 1820го года, чем доходность облигаций стран, которые не допускали частых дефолтов.

Но кому важны эти облигации, тем более платят все равно из бюджета, правда? А связь между бюджетом и деньгами налогоплательщиков улавливают не все. Но думается все улавливливают связь со своими деньгами. Со своими зарплатами. Накоплениями. И вряд ли они будет счастливы, столкнувшись с дефолтом. По крайней мере так счастливы, как обещает Игорь Валерьевич. Как когда то были счастливы жители Аргентины. Как то они так радовались дефолту, такие народные гуляния устроили, что пришлось выводить на улицу танки. А как тут не порадуешься, когда твой депозит в банке с жалкими долларами в одну ночь превращается в патриотических депозит в родной национальной валюте, да еще и по курсу, который установило любимое правительство.

И да, есть одна правда в интервью Коломойского. Где он говорит Зеленскому, что если тот будет слушаться Запада, то не сможет сохранить свой рейтинг. Это правда. Если делать реформы, не видать ему рейтинга в 73%. Но если он решит не слушать Запада, то мы все легко увидим курс гривны 73 и выше. Тут уж кто что выбирает. Или курс гривны или свой рейтинг. Правители Венесуэлы поступали так, как рекомендует Коломойский. Посылали Запад и сохраняли рейтинг, правда, забыли сохранить экономику страны. Но кому важны такие мелочи….

Джерело: блог Сергія Фурси

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