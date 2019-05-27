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    Держборг України сягнув майже $80 млрд

    • Розсилка
    <span>Міністерство фінансів України</span> - Держборг України сягнув майже $80 млрд
    Міністерство фінансів України

    Протягом квітня сума державного та гарантованого державою боргу України зменшилась у гривневому еквіваленті на 22,22 млрд грн та у доларовому еквіваленті державний та гарантований державою борг збільшився на $1,03 млрд

    Станом на кінець квітня державний та гарантований державою борг України становив $79,82 млрд у доларовому еквіваленті, зрісши протягом квітня на $1,03 млрд. Про це йдеться в оперативних даних Мінфіну.

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    «Станом на 30 квітня 2019 року державний та гарантований державою борг України становив 2 124,80 млрд грн або $79,82 млрд», - вказали у відомстві.

    Так, державний та гарантований державою зовнішній борг – 1 337,32 млрд грн (62,94% від загальної суми державного та гарантованого державою боргу) або $50,24 млрд, державний та гарантований державою внутрішній борг – 787,49 млрд грн (37,06%) або $29,58 млрд.

    «Протягом квітня 2019 року сума державного та гарантованого державою боргу України зменшилась у гривневому еквіваленті на 22,22 млрд грн та у доларовому еквіваленті державний та гарантований державою борг збільшився на $1,03 млрд», - додали у Мінфіні.

    Зазначимо, держборг опустився нижче 60% від ВВП уперше з 2014 року.

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