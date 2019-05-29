Україна має сплатити цьогоріч ще понад $5 мільярдів боргу



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У 2019 рік Україна має всього сплатити $6,7 млрд за внутрішніми та зовнішніми боргами

Обсяг міжнародних резервів України наразі становлять 19,3 млрд доларів

Україна до кінця цього року має сплатити понад $5 млрд за зовнішніми і внутрішніми зобов’язаннями, тому продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом є вкрай важливим.

Про це сказав голова Національного банку України Яків Смолій під час зустрічі президента України Володимира Зеленського із головою місії Міжнародного валютного фонду в Україні Роном ван Роденом та постійним представником МВФ в Україні Йостою Люнгманом, повідомляє прес-служба НБУ на своїй сторінці у Facebook.

«Продовження співпраці з МВФ є вкрай важливим для підтримки фінансової стабільності в Україні. До кінця поточного року наша держава має сплати понад $5 млрд США за зовнішніми і внутрішніми зобов’язаннями в іноземній валюті», - сказав Смолій.

За його словами, обсяг міжнародних резервів України наразі становлять 19,3 млрд доларів, і цього, на думку очільника НБУ, достатньо для виконання суверенних зобов’язань.

«Разом з тим співпраця з МВФ – це також і доступ до іншого – офіційного і приватного – фінансування, а також запорука продовження структурних реформ, без яких неможливе довгострокове стійке зростання української економіки», - наголосив голова Нацбанку.

Як повідомлялося, станом на кінець березня 2019 року державний і гарантований державою борг вперше з 2014 року опустився до рівня 59% у відношенні до ВВП, тобто нижче 60% від ВВП, що є однією з вимог до країн-членів та країн-кандидатів на вступ до Європейського союзу.

Нагадаємо, у 2019 рік Україна має сплатити $6,7 млрд за внутрішніми та зовнішніми боргами. Пікові виплати припадають на лютий, травень, вересень.