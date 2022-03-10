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    Події в Україні

    Блінкен порівняв трагедію в Маріуполі з блокадою Ленінграда фашистами

    У Маріуполі тисячі людей залишаються без їжі, води, світла - Блінкен порівняв трагедію в Маріуполі з блокадою Ленінграда фашистами
    У Маріуполі тисячі людей залишаються без їжі, води, світла
    фото з відкритих джерел

    Російська влада жорстоко морить голодом українські міста

    Державний секретар США Ентоні Блінкен провів аналогію між блокадою фашистами Ленінграда під час Другої світової війни ситуацію із заблокованим російськими окупантами українським Маріуполем. Про це він написав у Twitter.

    «Кожен росіянин знав про блокаду Ленінграда під час Другої світової війни. На жаль, історія повторилася, але тепер російська влада жорстоко морить голодом українські міста», - написав Блінкен.

    Він розмістив поряд дві світлини. Одне фото чорно-біле із написом «Блокада Ленінграда, 1942», друге – кольорове з підписом «Маріуполь, Україна, 2022».

    Нагадаємо, близько 16:30 9 березня російські літаки скинули декілька потужних бомб на пологовий будинок та дитячу лікарню в центрі Маріуполя.

    Після авіаудару у лікарні Маріуполя президент Володимир Зеленський закликав світ негайно закрити небо і негайно припинити вбивства.

    За час блокади міста російськими окупантами загинуло близько 1300 мирних жителів.

    Теги: Маріуполь Росія війна Україна Ентоні Блінкен #stoprussia
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    Блінкен порівняв трагедію в Маріуполі з блокадою Ленінграда фашистами