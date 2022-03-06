«Нова пошта» замість банкомату: як українці зможуть зняти готівку з картки
Кошти можна зняти виключно у гривні і лише з карток українських банків
Компанія експрес-доставки «Нова пошта» дозволила переводити в готівку гроші з банківської картки в будь-якому працюючому відділенні. Про це йдеться у повідомленні компанії.
Українці можуть перевести в готівку гроші з банківської картки в будь-якому працюючому відділенні Нової пошти за наявності необхідної суми в касі.
Як це зробити:
• повідомити оператора про бажання зняти готівку;
• показати паспорт – оригінал або у додатку «Дія»;
• оплатити послугу карткою та отримати готівку.
Кошти можна зняти виключно у гривні і лише з карток українських банків. Обмеження на видачу готівки можуть бути лише з боку банку, який видав картку.
Окрім зняття готівки у відділеннях «Нової пошти», можна отримати повний спектр фінансових послуг: надіслати грошовий переказ рідним, поповнити мобільний рахунок, внести благодійний внесок на спецрахунок Збройних сил України, який відкрив Національний банк, а також у «Фонд Сергія Притули» та «Повернись живим» , які підтримують наших захисників і захисниць.
Нагадаємо, що у деяких українських магазинах та на АЗС є можливість зняти від 500 гривень до 6 тис. гр. Для цього потрібно оплатити будь-яку покупку платіжною карткою і під час розрахунку попросити касира зняти з неї потрібну суму готівки.
У пресслужбі Нацбанку пояснили: власнику картки не потрібно шукати банкомат, наражаючись на небезпеку. Натомість підприємству не потрібно думати про те, як здійснити інкасацію готівки у воєнний час.
Як відомо, в Україні триває 11 день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.