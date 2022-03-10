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    Папа Франциск оплатив пальне для вантажівок з продуктами для киян

    У Ватикані збирали допомогу для України - Папа Франциск оплатив пальне для вантажівок з продуктами для киян
    У Ватикані збирали допомогу для України
    фото: vaticannews.va

    До збору допомоги українцям долучився й Папа Бенедикт XVI

    З рахунків Папи Римського Франциска оплачено пальне для вантажівок з продуктами харчування, які 9 березня вирушили зі Львова до Києва. Про це повідомляє Vatican News.

    Папський посланець кардинал Конрад Краєвський в Україні відвідав центри, де перебувають люди, котрі втекли від війни. Він також надіслав Папі Франциску фотографії з кордону, де матері з дітьми чекають, щоб знайти безпечний притулок у Польщі, пишуть

    «Сьогодні ми побували в кількох місцях, де збирають допомогу, в тому числі з Польщі, або переважно з Польщі, і везуть далі до Києва. Велика проблема з пальним, тож Святіший Отець сьогодні оплатив проїзд вантажівки, тобто пальне для багатьох вантажівок, щоб вони безпечно дісталися та повернулися до Львова. Таким чином вони допомагають, привозять їжу для киян», – розповів кардинал Краєвський.

    Зазначають, що різні ватиканські відомства надали транспортні засоби, за допомогою яких зібране перевезено до собору Святої Софії в Римі. Звідти допомогу відправили в Україну.

    До слова, Папа Римський Франциск 27 лютого закликав створити гуманітарні коридори для допомоги біженцям з України.

    Теги: Київ Папа Римський війна вантажівки притулок харчування пальне
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    Папа Франциск оплатив пальне для вантажівок з продуктами для киян