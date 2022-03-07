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    Австрія передала Україні допомогу: вантаж поїде у регіони з найважчою ситуацією

    Австрія підтримала Україну у протистоянні з російською навалою - Австрія передала Україні допомогу: вантаж поїде у регіони з найважчою ситуацією
    Австрія підтримала Україну у протистоянні з російською навалою

    «Дякуємо представникам парламенту Австрії та дипломатам за допомогу й всебічну підтримку», – Віктор Микита

    Республіка Австрія підтримала Україну у протистоянні з російською навалою і передала нашій державі гуманітарний вантаж. Про це повідомив голова Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита.

    «Щойно в пункті пропуску «Ужгород – Вишнє-Нємецьке» провів зустріч із нашими австрійськими партнерами, серед яких – представники парламенту Республіки Австрія та дипломати», – зазначив він у своєму Телеграм-каналі.

    «Наші колеги передали дві вантажівки гумдопомоги, яку невідкладно відправимо у регіони, де зараз найважча гуманітарна ситуація», – продовжив очільник ОВА.

    За його словами, у межах співпраці було проведено і зустріч парламентарів України та Австрії.

    «Дякуємо представникам парламенту Австрії та дипломатам за допомогу й всебічну підтримку», – написав Віктор Микита.

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    Теги: Австрія вантажівки Ужгород #stoprussia
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    Австрія передала Україні допомогу: вантаж поїде у регіони з найважчою ситуацією