Інцидент у аеропорту Гамбурга: поліція звільнила 4-річну заручницю після доби переговорів

За даними поліції, чоловік, який утримував дитину, був заарештований без опору співробітниками екстрених служб

В аеропорту Гамбурга затримали чоловіка, який півтори доби тримав 4-річну дитину в заручниках. Про це повідомила поліція Гамбурга.

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«Ситуація із заручниками завершилася. Підозрюваний вийшов з автомобіля разом з донькою», – проінформували правоохоронці.

За даними поліції, чоловік був заарештований без опору співробітниками екстрених служб.

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«Дитина не постраждала», – додали в правоохоронних органах.

Як відомо, ввечері 4 листопада озброєний чоловік протаранив на автомобілі термінал аеропорту німецького міста Гамбург. Він виїхав на злітно-посадкову смугу, аеропорт призупинив роботу.

Повідомлялося, що на території аеропорту була стрілянина, також він влаштував кілька пожеж, використавши щось подібне до «коктейлів Молотова». У машині чоловік утримував дитину та вимагав випустити їх до Туреччини.

Нагадаємо, група з семи молодих росіян напала на чотирьох українців у німецькому місті Бремен. Інцидент стався у вівторок ввечері, коли четверо 19-річних українців сиділи на лавці в парку, і до них підійшла група росіян, яка шукала можливість влаштувати бійку.